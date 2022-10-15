Наталія Коган, тренерка з емоційного інтелекту, виділила три основні страхи. Вона вважає, що саме вони негативно впливають на можливість досягнути успіху. Розповімо, чого слід позбутися, щоб бути на висоті.

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1. Страх невдачі

Саме цей страх блокує тебе, коли тобі потрібно ухвалити рішення, рухатися вперед або діяти. Він виникає, коли ти зосереджуєшся на всьому, що може піти не так: ти уявляєш всі види найгірших сценаріїв, тож переконуєш себе, що все втрачено ще до того, як ти почав.

Щоб боротися з цим страхом, тобі потрібно зрозуміти своє "Чому" або мету. А потім повністю зосередитися на ній.

Наталія Коган рекомендує ставити собі питання типу "Як мені наблизитися до мети?" або "Як мій виклик може покращити життя інших?". Роздуми про загальне благо чи соціальну користь допоможуть тобі залишатися більш мотивованими.

2. Страх бути недостатньо хорошим

Наш найсуворіший критик – ми самі. Чому? Тому що ми боїмося не досягнути чогось. Ця тривога створює у твоїй свідомості думку про те, що ти недостатньо кваліфікований, що тобі бракує досвіду, розуму та сили. Потім ти зрештою переконаєш себе, що інші більш здатні до того, чого ти хочеш досягнути, і тому ти не заслуговуєш на це.

У цьому випадку постав собі таке питання: Яку користь тобі приносить такий спосіб мислення? Постарайся трохи поміркувати, щоб визначити походження цього страху та знайти рішення, як його подолати.

Вважаєш, наприклад, себе недостатньо підготовленим? Тоді тобі потрібно зосередити енергію на тому, щоб більше вчитися, а не принижувати себе. Важливо пам'ятати лише про елементи, які можуть підвищити твої шанси на успіх.



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3. Страх розчарування

Легко захопитися думкою, що інші засуджують тебе і що ти підведеш їх, якщо швидко не вживатимеш заходів або не досягнеш мети. Але твій успіх і твоє щастя ні в якому разі не повинні залежати від думки інших.

Перепиши цей сценарій: уяви, що всі навколо тебе хочуть бачити твій успіх і заохочують тебе.

Прислухайся до власного голосу, прийми ідею, що успіх не надходить до всіх однаково й одночасно. Працюй над тим, щоб визначити, що для тебе означає успіх. І не зациклюйся на тому, чого, на твою думку, хочуть інші люди.

Ти знайдеш свою формулу успіху. Навчишся працювати для себе, а не для інших. Усе це дозволить отримувати задоволення від життя та припинити зневірюватися.