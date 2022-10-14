Правильно організована робота дозволить тобі не лише бути максимально продуктивним. Ти ще й отримуватимеш максимум задоволення від того, чим займаєшся. І хіба це не прекрасно? Та це дивовижно, чоловіче. Тож лови кілька порад, щоб твоя ефективність на роботі не просідала.

Читай також Вдячні українським Героям: Nemiroff передав першу частину допомоги на реабілітацію

1. Дозволяй собі більше перерв

Опитування, проведене платформою Tork, підтвердило: якщо ти відпочиваєш протягом дня та зменшиш стрес, то зможеш працювати значно краще. Тому не залишайся прикутим до екрана з самісінького ранку та до глибокої ночі. Залишай достатньо часу на відпочинок, на читання, прогулянки. Якщо у тебе чіткий робочий день, то під час нього все одно знаходь можливості узагалі не думати про працю. Хоч це і здається марною тратою часу, це саме те, що позитивно вплине на твою продуктивність.



Не забувай приділяти достатньо уваги відпочинку / Фото Darius Bashar​

2. Склади креативний список справ

Цей підхід дозволить оптимізувати свій час. Головне до цього діла підійти з креативом. Як зазначають експерти, використовуй кольорові ручки, стікери, діаграми. Витративши трохи часу на початку дня для впорядкування ідей, ти можеш уникнути паніки та помилок. Усього, що виникає через погане планування.

3. Не забувай про активність

Час від часу підіймати руки та розгинати спину – це не просто швидкоплинна насолода. Це важливо передовсім тому, що дозволяє підтримувати поставу та відновлювати всі функції організму. Не забувай час від часу бодай робити розминку, щоб продовжувати ефективніше працювати.

Варте уваги Годі бути трудоголіком: ця і ще 5 токсичних звичок, від яких слід відмовлятися на роботі

4. Будь у контакті з природою

Численні дослідження показують, що наявність рослин на робочому місці може підвищувати продуктивність праці в офісі. Також експерти рекомендують вибиратися на обідню перерву у сусідній парк. Це дозволить тобі отримати максимум результату на роботі.



Зелень на робочому місці сприяє підвищенню продуктивності / Фото Copernico​

5. Знайди своє хобі

Ти повинен пам'ятати, що твоє життя не повинне складатися винятково з роботи. Слід іноді навчитися говорити "ні". Це дозволить тобі залишатися щасливим і не виснажувати себе. І саме для цього варто знайти заняття, яке дозволить тобі почуватися вільним і наповненим. Гарантуємо, тобі сподобається.

Візьми на озброєння поради, які ми озвучили вище. Спробуй застосувати їх на практиці. Вони не лише дозволять прокачати свою продуктивність. Ти ще й отримуватимеш ще більше задоволення як від роботи, так і життя.