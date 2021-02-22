Як досягнути успіху: поради від генерального директора Patreon Джека Конте

Зараз, мабуть, складно знайти користувача мережі, який хоча б раз не чув про Patreon. Це платформа, яка дозволяє творцям контенту отримувати винагороду від своїх підписників. Лови кілька порад від генерального директора Patreon Джека Конте, які допоможуть досягнути успіху!

Візьми на озброєння секрети Джека Конте, які можуть не лише полегшити твоє життя. З їхньою допомогою ти зможеш ще й отриманий бажаний результат у тій сфері, якою займаєшся.

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1. Свідомо формуй звички

Вироблення звичок важливе. Одна зі звичок Джека дивна, але дуже корисна: він припиняє їсти перед тим, як відчуває ситість. Так він почувається значно краще протягом дня. Ба більше: такий підхід – хороший спосіб отримати більше енергії. Це пов'язано з тим, що організму не потрібно витрачати енергію на травлення зайвої їжі. До слова, переїдання стає причиною появи сонливості.



Гендиректор Patreon рекомендує свідомо формувати свої звички / Фото Unspash

2. Очищай свій календар щотижня

Конте додав, що зі своїм помічником переглядають його календар на тиждень наперед. Також вони прибирають зайві зустрічі та плани. На його думку, саме цей підхід дозволяє вивільняти час для важливіших справ і зустрічей.

3. Розвивай "основні моделі поведінки"

Він з командою влаштовують зустрічі двічі на тиждень. Вони збираються на 30 хвилин і обговорюють важливі оновлення та все, що потрібно узгодити з командою. Одне з питань: "Чи бачили ви, що на цьому тижні товариші по команді демонструють нашу основну поведінку [виявляють цікавість, відверті, але добрі або демонструють упередженість щодо дій]?".



Джек з командою двічі на тиждень обговорюють робочі питання / Фото Unsplash

4. Забудь про баланс між роботою й особистим життям

Джек Конте зауважив, що у нього немає балансу між роботою й особистим життям. Багато процесів зав'язані на ньому. Тож, якщо компанії необхідно з ним зв'язатися, наприклад, ввечері під час побачення, то не пощастило саме його другій половинці. Він завжди у мережі, і завжди готовий працювати.

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5. Читай книжку, а не соцмережі

Конкретно Джек має на увазі Medium – це соцмережа, схожа на Instagram, але в корпоративному світі. Там користувачі показують світ таким, яким ми хочемо його побачити, але не таким, як він є. Натомість Конте пропонує прочитати кілька книг, які йому дуже сподобалися: "Як упорядкувати справи. Мистецтво продуктивності без стресу" Девіда Аллена, "Переможець" Джека Велча, "Перевага. У чому сила корпоративної культури" Патріка Ленсіоні, "Підвищення рейтингу" Бредфорда Д. Смарта і "Хто? Метод найму" Джеффа Смарта та Ренді Стріт.



Джек Конте рекомендує замість соцмереж читати книжки / Фото Unsplash

6. Використовуй поштову скриньку як канал, а не список справ

Конте наголошує на тому, що надзвичайно важливо правильно розставляти пріоритети. Тож не надто розумно використовувати електронну пошту як своєрідний список справ. Мовляв, прийшов новий лист – прийшло нове завдання, яке потрібно виконати. Іноді воно може бути не нагальним, тож можна спокійно відкласти його на потім.

Прислухайся до порад Джека Конте. Він точно поганого не навчить. Тим паче більшість з них не потребують великої кількості зусиль.

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