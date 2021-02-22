Сейчас, пожалуй, сложно найти пользователя сети, который хотя бы раз не слышал о Patreon. Это платформа, которая позволяет создателям контента получать вознаграждение от своих подписчиков. Лови несколько советов от генерального директора Patreon Джека Конте, которые помогут достичь успеха!

Возьми на вооружение секреты Джека Конте, которые могут не только облегчить твою жизнь. С их помощью ты сможешь еще и полученный желаемый результат в той сфере, которой занимаешься.

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1. Сознательно формируй привычки

Выработка привычек важна. Одна из привычек Джека странная, но очень полезна: он прекращает есть перед тем, как чувствует сытость. Так он чувствует себя значительно лучше в течение дня. Более того: такой подход – хороший способ получить больше энергии. Это связано с тем, что организму не нужно тратить энергию на пищеварение лишней пищи. К слову, переедание становится причиной появления сонливости.



Гендиректор Patreon рекомендует сознательно формировать свои привычки / Фото Unspash

2. Очищай свой календарь еженедельно

Конте добавил, что со своим помощником просматривают его календарь на неделю вперед. Также они убирают лишние встречи и планы. По его мнению, именно этот подход позволяет высвобождать время для важных дел и встреч.

3. Развивай "основные модели поведения"

Он с командой устраивают встречи раз в неделю. Они собираются на 30 минут и обсуждают важные обновления и все, что нужно согласовать с командой. Один из вопросов: "Видели ли вы, что на этой неделе товарищи по команде демонстрируют наше основное поведение [проявляют интерес, откровенные, но хорошие или демонстрируют предвзятость в отношении действий]?".



Джек с командой дважды в неделю обсуждают рабочие вопросы / Фото Unsplash

4. Забудь о балансе между работой и личной жизнью

Джек Конте заметил, что у него нет баланса между работой и личной жизнью. Многие процессы завязаны на нем. Поэтому, если компании необходимо с ним связаться, например, вечером во время свидания, то не повезло именно его второй половинке. Он всегда в сети, и всегда готов работать.

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5. Читай книгу, а не соцсети

Именно Джек подразумевает Medium – это соцсеть, похожая на Instagram, но в корпоративном мире. Там пользователи показывают мир таким, каким мы хотим его увидеть, но не таким, как он есть. Зато Конте предлагает прочитать несколько книг, которые ему очень понравились: "Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса" Дэвида Аллена, "Победитель" Джека Уэлча, "Превосходство. В чем сила корпоративной культуры" Патрика Ленсиони, "Повышение рейтинга" Брэдфорда Д. Смарта и "Кто? Метод найма" Джеффа Смарта и Рэнди Стрит.



Джек Конте рекомендует вместо соцсетей читать книги / Фото Unsplash

6. Используй почтовый ящик как канал, а не список дел

Конте отмечает, что чрезвычайно важно правильно расставлять приоритеты. Поэтому не слишком разумно использовать электронную почту как своеобразный список дел. Мол, пришло новое письмо – пришло новое задание, которое нужно выполнить. Иногда оно может быть не актуальным, поэтому можно спокойно отложить его на потом.

Прислушайся к советам Джека Конте. Он точно плохого не научит. Тем более: большинство из них не требуют большого количества усилий.