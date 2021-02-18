Шерлок Голмс був не просто детективом. У романах сера Артура Конан Дойля Голмс – майстер маскування, володіє безпрецендентною здатністю до дедукції та примудряється знаходити усілякі творчі відповіді на проблеми, які інші не можуть вирішити. Ми знаємо 1 звичку Голмса, яка дозволить прокачати твій розум!

Шерлок Голмс – також віртуоз гри на скрипці та блискуча людина, котра може використовувати простий акцент, скрип взуття або трохи пилу на місці злочину, щоб вистежити вбивцю (або будь-якого злочинця) і розкрити злочин.

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Очевидно, секрет того, як Голмс проявляє геніальність та зберігає свою творчу активність, полягає саме в його режимі сну. Принаймні у цьому переконаний невролог Алекс Іранцо, який знайшов важливий момент у романах про детектива.

У романах про Голмса сон надзвичайно важливий для детектива. Автор кілька разів робить акцент саме на цьому. А також наголошує, що важливо спати хоча б 8 годин. В оповіданні "Зниклий регбіст" Голмс навіть говорить Ватсону: "Лягайте спати раніше, Ватсоне, тому що я передбачаю, що завтра може бути неспокійний день".

Шерлок Голмс лягає спати о 22 годині, а до 6:30 він уже працює. І пов'язано це з реальною практикою, яка може допомогти людям бути більш творчими, уважнішими та краще працювати протягом дня. Дефіцит сну може вплинути на все: від здатності бути уважним до відсутності сексуального бажання.

Тільки в екстремальній ситуації, коли Голмс стикається зі справою, яку необхідно розкрити, або коли автор закінчує одну зі своїх безкоштовних книг, обидві справи забирають час від сну. Вони замикаються на кілька днів, коли майже не їдять і не сплять, а коли закінчують, вони виснажені. Щоб поновити сили, їм потрібні тижні повного відпочинку,

– пояснює невролог Алекс Іранцо, завідувач у відділенні сну у Лікарні Clínic Àlex Iranzo.

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Невролог каже, що після вивчення романів сера Артура Конан Дойля про Голмса і серії документів про письменника та його дітей (наявних у Британській бібліотеці у Лондоні) він виявив, що Кафка страждає від хронічного безсоння, яке зробило сильний вплив на його роботу. Тож він зробив висновок про важливість хорошого нічного сну, коли справа стосується інтелекту та творчих здібностей.

Для Голмса та Конан Дойля регулярний сон є ключовим елементом "кращого тренування перед битвою". Ти не можеш зберігати гострий розум, позбавляючи себе сну. І, на жаль, це явище набирає обертів за останні 50 років.

У 1985 році 23% населення США у віці від 45 до 65 років спали менш як 7 годин на день; у 2004 році менш як 7 годин спали 33% респондентів; цікаво, що 15% опитаних зізналися, що сплять менш як 6 годин. І саме це, на думку невролога, стає причиною втрати творчих здібностей.



Здоровий і міцний сон – запорука гострого розуму / Фото Unsplash

За словами невролога, якщо ти спиш менш як 7 годин, то у тебе однозначно знизиться концентрація, пам'ять та увага. Також у тебе може з'явитися дратівливість та неспокій, апатія, стомлюваність та навіть зниження статевого потягу. У випадку з Голмсом порушення графіку сну та ранні пробудження завжди призводять до виснаження, погіршення настрою та певної дезорієнтації.

Іранцо пояснює, що, якщо ти зазвичай спиш достатньо годин на регулярній основі, можливо, безсонна ніч не сильно вплине на тебе. Але він запевняє, що після цього "ти залишаєшся розбитим, фізично і розумово виснаженим".

Тож, якщо ти хочеш бути розумнішим, креативнішим і завжди добре працювати, тоді тобі необхідно зробити сон своїм пріоритетом.

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