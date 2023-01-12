І ми про такі сьогодні розповімо. Гайда поєднувати приємне з корисним. Але не забувай про те, що ти таки займаєшся сексом, а не качаєш руки. Просто останнє – непоганий бонус до цього фантастичного заняття.

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Як накачати руки під час сексу

Якщо ти думав, що ми зараз жартуватимемо про мастурбацію, то дуже помиляєшся. Слід розуміти, що сильно нею ти там нічого не накачаєш. То так не працює. А от якщо таки займатися сексом у певних позиціях, то результат практично гарантований.

1. Позиція коваля

Це варіант, який дещо відрізняється від класичної місіонерської позиції. У цьому випадку твоя партнерка не просто лежить на спині. Вона має підібгати до грудей коліна, а ноги свої покласти тобі на плечі. Таким чином ти повинен розташувати руки по обидві сторони своєї партнерки, наче відтискаєшся. Це і створюватиме напругу під час кожного руху.



Спробуй переглянути класичну місіонерську позицію / Фото gpointstudio

2. Підйом партнерки стоячи

Це складна позиція і вона не підійде усім. Якщо у тебе достатньо сильні руки, але хотілося б, щоб вони були ще рельєфнішими, то можеш спробувати її взяти на озброєння. У цьому випадку вага твоєї партнерки повністю лягає тобі на руки та ноги. І це дає можливість наростити м'язи як на верхніх, так і нижніх кінцівках. Крім того, залучається також тулуб. Ідеальне комбо, ми вважаємо!

3. Позиція тачки

У цій позі все буквально. Твоя партнерка стає у планку, ти береш її за ноги та підіймаєш. Ідеально буде, якщо партнерка обхопить твої стегна своїми ногами. І це саме та позиція, в якій працюють обидва партнери. Твоя дівчина, яка стає на певний час умовною тачкою, спирається руками на землю. Ти в той самий час тримаєш її ноги та продовжуєш приємні для вас обох рухи.

4. Секс у положенні містка

Ця позиція трохи складніша, адже вимагає, щоб твоя партнерка перебувала у позиції мостика, лежачи на підлозі. Ти ж повинен тримати її за ноги та й усе. Будь її опорою та продовжуй дарувати задоволення. Але слідкуй за її станом. Пам'ятай, що в цій позиції надто вже сильно приливає кров до голови.



Допоможи їй вмоститися у позиції мостика / Фото cookie_studio

5. Бічна ковбойка

Ця позиція схожа на звичну для нас вершницю. Для її реалізації вам варто сісти на зручний стілець або крісло. Але так, щоб твої руки збоку нічого не обмежувало. Партнерка сідає на тебе боком, а ти її підіймаєш і опускаєш, наче носиш на руках. У цій позиції не варто очікувати шаленої амплітуди рухів. Але цього і не треба. Ти ж пам'ятаєш про те, що передовсім задоволення, а потім уже результат.

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Не варто очікувати на те, що секс може замінити тобі походи до тренажерного залу. Нехай знання про те, що деякі позиції можуть посприяти нарощенню м'язів рук стануть приємним бонусом, яким ти іноді користуватимешся. Ти ж пам'ятаєш, передовсім задоволення, а потім усе решта.