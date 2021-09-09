У своєму останньому відео Бензін зачіпає компонент нашого розпорядку, який має надзвичайно важливий вплив на все наше життя. І мовиться, звичайно ж, про сон.

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Він вирішив спробувати дотримуватися двофазного режиму сну. Тобто замість того, щоб спати протягом одного періоду щодня, як це робить більшість з нас, він ділить сон на два проміжки.

Як двофазний сон вплинув на блогера

Я прокидаюся посеред ночі і лежу в ліжку... Або я просто не висипаюся і сплю пізніше... Тож я хочу змиритися з цим. Коли я прокидаюся, замість того, щоб просто лежати пів ночі, я планую вставати, виконувати якусь роботу, починати день. Поки я не втомлюся, а потім знову піду спати,

– пояснює він.

Бензін ставить будильник на 3 годину ночі щодня, щоб попрацювати над проєктом. А потім він знову лягає спати щойно відчує, що втомився. Майже відразу ж він виявляє, що його харчові звички порушуються. Воно й не дивно, адже у нього зміщується поняття прокидання. Тож організм не розуміє, коли потрібно сигналізувати про голод, а коли – пригнічувати його відчуття під час сну.

Але він починає помічати також переваги. Бензін може виконувати багато роботи, адже навколо нікого немає і ніщо його не відволікає. Він також отримує задоволення від другої фази сну щодня.

"Другий сон – найкращий сон. Мій сон такий глибокий. Яскраві сни, які, здається, тривають вічно. І я почуваюся значно краще", – додає він.

Дивися на відео, як Бензін ділиться досвідом двофазного сну:

Це поліпшується ще більше, коли Бензін відкладає свій сон на більш пізній термін. Хоча, він визнає, що йому не вдається підтримувати двофазний сон щоночі. Усе тому, що йому доводиться підлаштовуватися під соціальне життя, робочий графік і батьківські обов'язки.

"Я не збираюся планувати двофазний сон, я просто буду робити це тоді, коли випадатиме така нагода. Я думаю, що найкраще, що я можу зробити, це просто спробувати прислухатися до свого тіла, наскільки це можливо", – зауважує він.

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А й справді, його можна зрозуміти. Іноді доводиться годинами змусити себе заснути, якщо ти вже прокинувся. То, можливо, пора відмовлятися від цього? Але тут потрібно зважити один момент: тебе можуть зненавидіти усі рідні, якщо ти посеред ночі будеш, наприклад, грати на барабанах.