Ти не робот, тож цілком нормально мати як вдалі, так і не дуже вдалі дні у своєму житті. Та й від емоційного виснаження абсолютно ніхто не застрахований. Але це не означає, що потрібно зануритися з головою в негатив. Ми пропонуємо прокачати хороший настрій власноруч. Не чекай, коли на вулиці зійде сонце – світи сам!

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30 порад для підтримки хорошого настрою

1. Спробуй спілкуватися та взаємодіяти з іншими людьми. Знайди нових друзів.

2. Зіткнися зі своїми страхами, щоб відокремити реальні від надуманих.

3. Не поспішай, щоб насолоджуватися життям і займатися тим, що тобі подобається. І нехай весь світ зачекає!

4. Організуй свій день за днем. Іноді потрібно мати плани, щоб їх ламати.

5. Обіймай рідних і близьких. Тактильний контакт подарує прилив ендорфінів.



Обійми позитивно вплинуть на твоє самопочуття / Фото Unsplash

6. Зроби пожертву та стань волонтером. Добрі діла гарантують хороший настрій.

7. Прибери в домі. Чистота та порядок подарують відчуття затишку.

8. Будь активним. Долучайся до ініціатив своєї громади, щоб змінювати світ навколо себе.

9. Слухай улюблену музику. Тож не забувай брати з собою навушники на роботу.

10. Бери участь у спортивних або розважальних заходах. Фізична активність дозволяє покращити самопочуття, а також познайомитися з новими людьми.



Фізична активність дозволить познайомитися з новими людьми / Фото Unsplash

11. Знайди заняття, яке допоможе тобі впоратися зі стресом. Наприклад, медитацію або кулінарію.

12. Роби собі невеликі подарунки, адже ти на це заслужив. Тож годі шкодувати гроші на кросівки, про які ти давно мріяв.

13. Навчися говорити "Ні!". Це дозволить відмовлятися від зайвої роботи, спілкування з токсичними людьми і так далі.

14. Знайди тренування, яке підійде тобі та твоєму способу життя.

15. Кинь виклик своєму тілу та розуму. Наприклад, пробіжи 10 кілометрів, якщо уже пробігав 5!



Не бійся кидати нові виклики своєму тілу / Фото Unsplash

16. Плануй відпустку та своє життя у недалекому майбутньому.

17. Відпусти контроль. Це нормально, якщо у твоєму житті не все відбувається так, як хочеш ти.

18. Уникай чинників, які відволікають. Зосередься на власних цілях і мріях.

19. Дізнайся щось нове. Це дозволить завжди бути у тонусі та не зупинятися у розвитку.

20. Не забувай починати свій день з подяки. Рідним, коханій людині, друзям, собі.



Будь вдячним усім і щодня / Фото Unsplash

21. Якщо тобі потрібна допомога – не соромся звертатися по неї.

22. Перестань надто багато думати. Не варто прокручувати в голові одне й те ж. Варто навчитися відпускати те, на що ти не маєш впливу.

23. Вибирайся кудись на природу. Свіже повітря та зелень позитивно вплинуть на тебе.

24. Можеш прикрасити свою оселю. Яскрава картина може стати крутим акцентом, який розповість про власника барлога.

25. Роби компліменти іншим щиро та від душі, а не тому що ми так сказали.



Не соромся робити компліменти / Фото Unsplash

26. Усміхайся людям і собі. Даруй позитив і будь готовим приймати його.

27. Не забувай про збалансоване харчування та здоровий сон.

28. Якщо у тебе є психологічні проблеми, то не соромся звернутися за допомогою до професіонала.

29. Шукай сенс ставати кращим щодня. У тебе завжди має бути мотивація.

30. Насолоджуйся життям. Пам'ятай, що воно єдине та неповторне!

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Не варто чекати, коли у твої двері хтось постукає, підніме тебе з дивана та подарує нове краще життя. Візьми його у свої руки та насолоджуйся кожною миттєвістю. А ці прості поради допоможуть робити це з хорошим настроєм!