Не нужно быть врачом, тренером или диетологом, чтобы знать, что правильное питание и регулярные физические упражнения важны для сохранения здоровья, энергии, хорошего сна и более долгой жизни. Диета и физическая активность также играют определенную роль в управлении весом и позволяют набирать или сбрасывать вес, чтобы достичь поставленных целей и результатов, к которым ты стремишься.

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Оба эти способа важны, но вопрос на миллион долларов заключается в том, какой из них более эффективен, когда ты стремишься снизить цифры на весах до более здоровой точки.

Диета против тренировок

По данным клиники Майо, диета и физические упражнения играют очень разные роли. И мы должны понимать их, чтобы принимать лучшие решения о том, что нам нужно или как применить каждый элемент в нашей повседневной жизни.

Чтобы похудеть, диета кажется более эффективной, чем физическая активность. Чтобы похудеть, нужно делать много физической активности, но вы можете получить лучший энергетический дефицит, просто сократив калории,

– сказал доктор Дональд Хенсруд, руководитель программы "Здоровый образ жизни" клиники Майо.

Но, с другой стороны, Хэнсруд объясняет, что если ты хочешь сохранить потерянный вес, то наиболее эффективно – соблюдать правильный режим физических упражнений, которые также помогут тебе нарастить мышцы, силу, выносливость и физическую форму.



Диеты положительно влияют на похудение / Фото Drobot Dean

Эксперт рекомендует сосредоточиться на обоих направлениях, сочетая диету для похудения и упражнения для поддержания результатов.

Основной принцип похудения

Важно, по мнению Пьемонта Хелса, понимать, что если ты хочешь похудеть, основной принцип – сжигать больше калорий, чем потребляешь. Физические упражнения не заменят полноценное питание, и диета не поможет тебе достичь желаемого результата, если ты не дополнишь ее большей активностью в своей повседневной жизни.

Колин Альруц, руководитель отдела здоровья и фитнеса в Piedmont Health, говорит, что диета обеспечивает 70% результатов, которые ты получаешь. Но это краткосрочный и быстрый эффект, и согласен с аргументом клиники Майо, что физические упражнения необходимы. По меньшей мере, для того, чтобы удерживать вес в течение длительного времени и продолжать работать над своим самочувствием и здоровьем.

Пьемонт объясняет: "Чтобы сбросить один фунт жира (около полукилограмма) в неделю, вы должны сжигать 3 500 калорий, что составляет примерно 500 калорий в день. Сжечь 500 калорий только с помощью физических упражнений сложно: человек весом 200 (90 килограммов) фунтов сжигает 391 калорию, гуляя в течение часа со скоростью 5,6 километра в час, поэтому уменьшение калорийности вашего рациона – это управляемый способ уменьшить чистые калории".



Уделяй физической активности 30 минут в день / Фото master1305

Эксперты рекомендуют соблюдать диету, где ты можешь контролировать количество потребляемых калорий. Но не впадай в крайности, не ограничивай себя и не исключай целые группы продуктов. Очень важно иметь разнообразные питательные вещества и даже время от времени баловать себя. Это связано с тем, что доказано, что очень строгие диеты не устойчивы и имеют наивысший риск срыва.

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Что касается физических упражнений, то рекомендуется уделять им не менее 30 минут в день. Предпочитай силовые тренировки с отягощениями. Но не забывай о кардио, а также понимай, что важно быть активным и вне тренировок.