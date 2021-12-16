Ми розповімо, як акуратно підштовхнути її до сексу. Гарантуємо, ці поради виведуть ваші стосунки на абсолютно новий рівень.

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1. Зосередься на флірті

Не варто недооцінювати силу флірту та тонкого навіювання, коли справа доходить до того, що ти хочеш у ліжку. Нагадуємо, що секс не починається у спальні. Тож варто фліртувати протягом усього дня. Можеш писати їй романтичні повідомлення або надсилати фото свого торса.

Дрібні прояви уваги дозволять уникнути незручної напруги, яка може повиснути над вами у найбільш відповідальний момент.



Надсилай їй повідомлення сексуального характеру / Фото Malte Helmhold

2. Пам'ятай про правильний одяг

Якщо ти налаштований на секс, але не почуваєшся комфортно, ти можеш привернути увагу своєї партнерки, одягнувшись красиво. Навіть якщо ви були разом багато років, це не означає, що у вашому гардеробі мають бути лише спортивні костюми та повсякденний одяг.

Одягни те, що подобається їй найбільше. Можливо, вона у захваті від Джеймса Бонда. Тож костюм у цьому випадку буде безпрограшним варіантом.

3. Створи відповідний настрій

Коли твоя партнерка стресує через важкий робочий день, може бути важко запитати, чи хоче вона зайнятися сексом. Тож тут на допомогу прийдуть дрібниці, які допоможуть створити відповідний настрій. Прибери нарешті у спальні, вимий посуд, приготуй вечерю, запали ароматичні свічки. Ці прояви турботи дозволять їй почуватися максимально бажаною.

Зроби усе можливе для того, щоб у вашій оселі панувала атмосфера пристрасті та почуттів.



Романтична атмосфера дозволить їй розслабитися / Фото Max Beck

4. Не забувай про компліменти

Якщо твоя партнерка не впевнена, чи хоче вона зараз сексу, – її можна підштовхнути. Але мовиться не про банальні приставання та вульгарні дотики. Скажи їй, наскільки вона неймовірна, що вона зводить тебе з розуму. Але і тут не перегни. Фрази про твого прутня можуть дещо стурбувати її.

Використай позитивний підхід, щоб вона почувалася найкрасивішою та найбажанішою жінкою у світі. Це не так уже й складно.

5. Знайди час для неї

На жаль, секс може стати чимось таким, на що у вас обох ніколи не буде достатньо вільного часу. І це величезна помилка кожної з пар. Маєте звичку переглядати серіал перед сном – відмовтеся від неї бодай на один вечір. Залипаєте у соціальних мережах – витратьте цей час з користю для стосунків.

Було б тільки бажання – час завжди знайдеться. Тож наступного разу просто спробуй правильно розставити пріоритети. Це позитивно вплине на інтимне життя у вашій парі.



Намагайся завжди знайти достатньо часу для неї / Фото mimi lalaa

Візьми на озброєння Що насправді жінки хочуть під час сексу: методичка для чоловіка

Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою можна буде зробити секс частим гостем у вашій оселі. Виробляйте правильні звички, а також не забувайте отримувати задоволення один від одного. І буде вам щастя!