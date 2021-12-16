Мы расскажем, как аккуратно подтолкнуть ее к сексу. Гарантируем эти советы выведут ваши отношения на совершенно новый уровень.

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1. Сосредоточься на флирте

Не стоит недооценивать силу флирта и тонкого внушения, когда дело доходит до того, что ты хочешь в постели. Напоминаем, что секс не начинается в спальне. Так что стоит флиртовать в течение всего дня. Можешь писать ей романтические сообщения или отправлять фото своего торса.

Мелкие проявления внимания позволят избежать неудобного напряжения, которые могут повиснуть над вами в наиболее ответственный момент.



Отправляй ей сообщения сексуального характера / Фото Malte Helmhold

2. Помни о правильной одежде

Если ты настроен на секс, но не чувствуешь себя комфортно, ты можешь привлечь внимание своей партнерши, одевшись красиво. Даже если вы были вместе много лет, это не значит, что в вашем гардеробе должны быть только спортивные костюмы и повседневная одежда.

Одень то, что нравится ей больше всего. Возможно, она в восторге от Джеймса Бонда. Так что костюм в этом случае будет беспроигрышным вариантом.

3. Создай соответствующее настроение

Когда твоя партнерша переживает стресс через трудный рабочий день, возможно трудно спросить, хочет ли она заняться сексом. Здесь на помощь придут мелочи, которые помогут создать соответствующее настроение. Уберись наконец-то в спальне, вымой посуду, приготовь ужин, зажги ароматические свечи. Эти проявления заботы позволят ей чувствовать себя максимально желанной.

Сделай все возможное для того, чтобы в вашем доме царила атмосфера страсти и чувств.



Романтическая атмосфера позволит ей расслабиться / Фото Max Beck

4. Не забывай о комплиментах

Если твоя партнерша не уверена, хочет ли она сейчас секса, ее можно подтолкнуть. Но речь не о банальных приставаниях и вульгарных прикосновениях. Скажи ей, какая она невероятная, что она сводит тебя с ума. Но и здесь не перегни. Фразы о твоем молодце могут несколько обеспокоить ее.

Используй положительный подход, чтобы она чувствовала себя самой красивой и желанной женщиной в мире. Это не так уж сложно.

5. Найди время для нее

К сожалению, секс может стать чем-нибудь таким, на что у вас обоих никогда не будет достаточно свободного времени. И это огромное заблуждение каждой из пар. Есть привычка просматривать сериал перед сном – откажитесь от нее хотя бы на один вечер. Залипаете в социальных сетях – потратьте время с пользой для отношений.

Было бы только желание – время всегда найдется. Так что в следующий раз просто попробуй правильно расставить приоритеты. Это положительно повлияет на интимную жизнь в вашей паре.



Старайся всегда найти достаточно времени для нее / Фото mimi lalaa

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