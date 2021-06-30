Як гарно вдягатися влітку: 5 порад від ікони стилю – Джеймса Бонда
Джерело:GQ
Який чоловік не хотів би бути схожим на Джеймса Бонда? Бонд – спокусливий, харизматичний, впевнений і завжди елегантний.
І, звісно, не без ноток таємничості, які привертають увагу кожної жінки. Не дивно, що Джеймс Бонд є знаною іконою чоловічого стилю.
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5 прикладів ідеального вигляду на літо від Бонда
Бонд, Джеймс Бонд – це якраз той тип чоловіків, які, здається, завжди тримають все під контролем. І при цьому попри будь-які обставини тримають марку, маючи ідеальний вигляд.
- І ось тобі хороша новина – ти теж можеш мати вигляд, як агент 007!
Поло від Шона Коннері
Костюми Джеймса Бонда є чи не найбільш наслідуваними, але ж це не зовсім літній одяг.
- Однак агент 007 легко адаптується до обставин, тож завжди у тренді.
Шон Коннері у сорочці поло / Фото bondsuits
Сафарі від Роджера Мура
Джеймс Бонд вдягає куртку-сафарі, коли день коливається між спекою і прохолодою.
- Якраз у таких випадках потрібен універсальний одяг без крайнощів.
Роджер Мур у куртці-сафарі / Фото bondsuits
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Костюм від Тімоті Далтона
Бувають випадки, коли без костюма не обійтися. Наприклад, на весіллі чи діловій зустрічі.
- Далтон показав, що можна зробити з костюмом у спеку, і при цьому залишитися елегантним.
Тімоті Далтон у літньому костюмі / Фото bondsuits
Сорочка від Пірса Броснана
Кажуть, Джеймс Бонд у виконанні Пірса Броснана – найкращий. Гм, тут можна сперечатися.
- Але безперечно те, що Броснан відчутно осучаснив образ агента 007.
Пірс Броснан у відкритій сорочці / Фото bondsuits
Шорти Деніела Крейга
Стиль 70-х повернувся, і успішно! Крейг – чудовий Бонд, який яскраво показав, що:
- Можна бути влітку достатньо прикритим, і при цьому легко рухатися та не показати занадто багато.
Деніел Крейг і його шорти / Фото bondsuits
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