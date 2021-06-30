І, звісно, не без ноток таємничості, які привертають увагу кожної жінки. Не дивно, що Джеймс Бонд є знаною іконою чоловічого стилю.

Варто знати Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff став горілчаним брендом №1 у світі

5 прикладів ідеального вигляду на літо від Бонда

Бонд, Джеймс Бонд – це якраз той тип чоловіків, які, здається, завжди тримають все під контролем. І при цьому попри будь-які обставини тримають марку, маючи ідеальний вигляд.

І ось тобі хороша новина – ти теж можеш мати вигляд, як агент 007!

Поло від Шона Коннері

Костюми Джеймса Бонда є чи не найбільш наслідуваними, але ж це не зовсім літній одяг.

Однак агент 007 легко адаптується до обставин, тож завжди у тренді.



Шон Коннері у сорочці поло / Фото bondsuits

Сафарі від Роджера Мура

Джеймс Бонд вдягає куртку-сафарі, коли день коливається між спекою і прохолодою.

Якраз у таких випадках потрібен універсальний одяг без крайнощів.



Роджер Мур у куртці-сафарі / Фото bondsuits

​Корисно Cорочка – це важливо: 5 помилок, яких слід завжди уникати на побаченні

Костюм від Тімоті Далтона

Бувають випадки, коли без костюма не обійтися. Наприклад, на весіллі чи діловій зустрічі.

Далтон показав, що можна зробити з костюмом у спеку, і при цьому залишитися елегантним.



Тімоті Далтон у літньому костюмі / Фото bondsuits

Сорочка від Пірса Броснана

Кажуть, Джеймс Бонд у виконанні Пірса Броснана – найкращий. Гм, тут можна сперечатися.

Але безперечно те, що Броснан відчутно осучаснив образ агента 007.



Пірс Броснан у відкритій сорочці / Фото bondsuits

Шорти Деніела Крейга

Стиль 70-х повернувся, і успішно! Крейг – чудовий Бонд, який яскраво показав, що:

Можна бути влітку достатньо прикритим, і при цьому легко рухатися та не показати занадто багато.



Деніел Крейг і його шорти / Фото bondsuits

Актуально Гід по стилю на Євро-2020: наймодніші зірки топових збірних – яскраві фото