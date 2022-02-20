Річ у тім, що до 1992 року зимові та літні Ігри проводили в один рік. І тільки потім вирішили розвести, щоб між олімпійськими змаганнями загалом не було такої великої паузи.

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Наступні після 1992 зимові Ігри провели у 1994. А літні Ігри – у 1996. Відтоді між Олімпіадами загалом минали тільки 2 роки, а пауза між літніми, як і між зимовими, залишається сталою – 4 роки.

Але ж як загалом з'явилися зимові Олімпіади та коли саме

Зимові Олімпіади сучасності з'явилися пізніше, ніж літні – у 1924 (перші літні провели у 1896). Але передвісники їхні були й раніше.

Зокрема, у 1901 році першим міжнародним багатоспортивним зимовим заходом стали Північні ігри у Швеції (започатковані Віктором Густавом Блеком).

(започатковані Віктором Густавом Блеком). Їх проводили раз у кілька років, і вважається, що саме вони з часом перетворилися на зимові Олімпійські ігри.

перетворилися на зимові Олімпійські ігри. Хоча спершу їх і назвали менш яскраво – Тиждень зимових видів спорту, і проводили тільки як супровід до літніх Олімпіад.

До слова, той самий Блек активно просував ідею зимових Ігор у Міжнародному олімпійському комітеті. І, як бачимо, просунув.



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Ще кілька цікавих фактів про Олімпіади: