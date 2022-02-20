Дело в том, что до 1992 года зимние и летние игры проводились в один год. И только потом решили развести, чтобы между олимпийскими соревнованиями в целом не было такой большой паузы.

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Следующие после 1992 года зимние Игры провели в 1994. А летние Игры – в 1996. С тех пор между Олимпиадами в общей сложности проходили только 2 года, а пауза между летними, как и между зимними, остается постоянной – 4 года.

Но как вообще появились зимние Олимпиады и когда именно

Зимние Олимпиады ХХ века появились позже , чем летние – в 1924 (первые летние провели в 1896). Но предвестники их были и раньше.

В частности, в 1901 году первым международным многоспортивным зимним мероприятием стали Северные игры в Швеции (заложенные Виктором Густавом Блэком).

Их проводили раз в несколько лет, и считается, что именно они со временем превратились в зимние Олимпийские игры.

Хотя сначала их и назвали менее ярко – Неделя зимних видов спорта, и проводили только как сопровождение летних Олимпиад.

К слову, тот же Блэк активно продвигал идею зимних Игр в Международном олимпийском комитете. И, как видим, продвинул.



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Еще несколько интересных фактов об Олимпиадах: