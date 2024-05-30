Действительно, люди склонны запоминать первое и последнее, что ты сказал. Так что, твои заключительные слова могут существенно повлиять на то, как собеседники будут воспринимать все взаимодействие.

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Найти правильные слова для завершения разговора может быть сложно. К счастью, эксперты по этикету дают советы.

Лучшая фраза для завершения разговора

Если ты хочешь завершить разговор на правильной ноте, используй эту очень простую фразу:

Спасибо за ваше время.

Далее можешь сделать искренний комплимент относительно того, что тебе понравилось во время общения, например, умение слушать или определенные вопросы. Например:

"Большое спасибо за то, что вы были замечательным слушателем".

"Мне очень понравилось делиться с вами своей историей".

И всегда озвучивай короткое объяснение (если будут слишком детальные объяснения, ты будешь выглядеть как неискренний человек) своего ухода, пусть это будет необходимость встретиться с коллегой, поехать домой или ответить на звонок. Это покажет человеку, что ты уходишь не потому, что он тебе надоел, а потому, что у тебя есть дела.

Правильная фраза для прощания очень важна для окончательного впечатления / Фото freepik

В итоге удачно подобранная заключительная фраза может усилить положительные аспекты взаимодействия и гарантировать, что собеседник запомнит тебя положительно. Часто она даже важнее первого впечатления, ведь подытоживает весь разговор.

Другие замечательные фразы для завершения разговора:

"Мне нужно ..., но мне очень понравился наш разговор".

"Спасибо, что поделился со мной своими мыслями о ...".

"Мне очень понравился ваш взгляд на проблему ...".

Обрати внимание: среди аргументов, почему тебе надо уйти, никогда не должна быть чья-то конкретная персона. То есть, нельзя намекать собеседнику, что кто-то другой – важнее.

Язык тела

Еще один важный аспект разговора – это язык тела. Часто, когда кто-то пытается сбежать, ты заметишь, что человек начинает отворачиваться. Или начинает сканировать комнату, слегка отвернувшись, словно в поисках выхода (или способа побега).

Такого не стоит делать, нужно контролировать свой язык тела и оставаться присутствующим физически, пока не произойдет прощание.