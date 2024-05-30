Действительно, люди склонны запоминать первое и последнее, что ты сказал. Так что, твои заключительные слова могут существенно повлиять на то, как собеседники будут воспринимать все взаимодействие.
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Найти правильные слова для завершения разговора может быть сложно. К счастью, эксперты по этикету дают советы.
Лучшая фраза для завершения разговора
Если ты хочешь завершить разговор на правильной ноте, используй эту очень простую фразу:
Спасибо за ваше время.
Далее можешь сделать искренний комплимент относительно того, что тебе понравилось во время общения, например, умение слушать или определенные вопросы. Например:
- "Большое спасибо за то, что вы были замечательным слушателем".
- "Мне очень понравилось делиться с вами своей историей".
И всегда озвучивай короткое объяснение (если будут слишком детальные объяснения, ты будешь выглядеть как неискренний человек) своего ухода, пусть это будет необходимость встретиться с коллегой, поехать домой или ответить на звонок. Это покажет человеку, что ты уходишь не потому, что он тебе надоел, а потому, что у тебя есть дела.
Правильная фраза для прощания очень важна для окончательного впечатления / Фото freepik
В итоге удачно подобранная заключительная фраза может усилить положительные аспекты взаимодействия и гарантировать, что собеседник запомнит тебя положительно. Часто она даже важнее первого впечатления, ведь подытоживает весь разговор.
Другие замечательные фразы для завершения разговора:
- "Мне нужно ..., но мне очень понравился наш разговор".
- "Спасибо, что поделился со мной своими мыслями о ...".
- "Мне очень понравился ваш взгляд на проблему ...".
Язык тела
Еще один важный аспект разговора – это язык тела. Часто, когда кто-то пытается сбежать, ты заметишь, что человек начинает отворачиваться. Или начинает сканировать комнату, слегка отвернувшись, словно в поисках выхода (или способа побега).
Такого не стоит делать, нужно контролировать свой язык тела и оставаться присутствующим физически, пока не произойдет прощание.