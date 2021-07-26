Тож поради щодо того, як мінімізувати ризики від користування гаджетами, актуальні як ніколи. Кілька найважливіших наведемо й на Men 24 – тих, які стосуються транспорту.

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Пошкодуй хребет

Річ у тім, що ти можеш отримати на три десятки кілограмів більше навантаження на хребет, якщо будеш сутулитися.

Тож коли їдеш десь у маршрутці чи метро, і при цьому бавишся в ігри – тримай смартфон на рівні грудей або трохи вище. У такий спосіб ти розвантажуєш скелет.

Бережи пальці

А для цього – навантажуй їх усі. Так, саме так: коли набираєш текст на смартфоні чи гортаєш фото, стрічку новин у соцмережах – використовуй більше пальців (краще таки всі).

Так матимеш більше шансів уникнути неприємного діагнозу, поширеного в сучасному світі – хронічного розтягнення сухожиль травматичного штибу.



Якщо вже не можеш без смартфона, подбай хоч про хребет і очі / Фото unsplash

Зглянься на очі

Відлипнути від екрана іноді важче, ніж від суперклею. Що ж, тоді хоч зменшуй яскравість, збільшуй шрифт та тримай екран десь на відстані у 40 сантиметрів від очей.

О, і ніколи читай під час ходьби – від тряски й постійних намагань сфокусуватися на дрібних буквах у тебе, щонайменше, болітиме голова.

Дезінфікуй смартфон

Дослідження мікробіологів показали, що на телефонах зручно розташовуються у середньому вдесятеро більше бактерій, ніж на унітазі.

Навіть з огляду на це (не згадуючи й про COVID-19) – мий руки частіше, а також протирай смартфон бодай антибактеріальною салфеткою.

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