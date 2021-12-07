А проте світової популярності та статусу краватки набули у XVIII – XIX століттях. На дарма ж ще у 1827 Оноре де Бальзак писав: "Чоловік вартий того ж, що і його краватка".

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І тут варто звернути на увагу на один важливий нюанс: краватки треба носити правильно. Інакше може постраждати здоров'я.

Медицинські аспекти краватки: що треба знати

Зараз краватка є чи не неодмінним атрибутом офіційних зустрічей. А проте лікарі радять якраз "зустріч без краватки", і ось чому.

Краватка може перетискати судини й гальмувати надходження крові до мозку

Вчені у Німеччині провели експеримент, запросивши до участі 30 чоловіків – 15 носили краватку, 15 ні.

У всіх зробили заміри мозку, причому у перших двічі – до носіння краватки, та після.

І аналізи показали, що якраз у тих, хто краватку носив, кількість крові, яка надходила у мозок, зменшилася на 7,5%.

Це незначний відсоток загалом, і на функціонування здорового організму фактично не впливає. Однак може відчутно вплинути на тих, хто вже має проблеми з судинами чи кровообігом, на курців, і на гіпертоніків.



Носіння краватки – не така проста річ, як могло здаватися / Фото unsplash

А дві крайні категорії таки поширені.

Краватка може нашкодити зору і збирає бактерії

Також американські та британські вчені виявили зв'язок між краваткою та внутрішньоочним тиском. У дослідженні мовиться про вплив носіння краватки на розвиток глаукоми, падіння зору тощо.

А ще науковці звернули увагу, що краватки рідко перуть.

А тому на них збираються хвороботворчі бактерії, і багато (тут тобі й загроза здоров'ю легень, шлунку та шкіри).

То невже краватку не треба носити? Звісно, ні. Просто її не треба носити постійно, не можна затягувати надто сильно, а треба регулярно й часто прати.