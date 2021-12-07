Тем не менее мировую популярность и статус галстуки приобрели в XVIII – XIX веках. На зря же еще в 1827 году Оноре де Бальзак пис ал: "Мужчина стоит того же, что и его галстук:".

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И здесь стоит обратить внимание на один важный нюанс: галстуки нужно носить правильно . Иначе может пострадать здоровье.

Медицинские аспекты галстука: что нужно знать

Сейчас галстук является едва ли непременным атрибутом официальных встреч. Однако врачи советуют как раз "встречи без галстука", и вот почему.

Галстук может пережимать сосуды и тормозить поступление крови в мозг

Ученые в Германии провели эксперимент, пригласив к участию 30 мужчин – 15 носили галстук, 15 нет.

У всех сделали замеры мозга, причем у первых дважды – до ношения галстука и после.

И анализы показали, что как раз у носивших галстук количество крови, поступавшей в мозг, уменьшилось на 7,5%.

Это незначительный процент в целом, и на функционирование здорового организма практически не влияет. Однако может ощутимо повлиять на тех, кто уже испытывает проблемы с сосудами или кровообращением, на курильщиков и на гипертоников.



Ношение галстука – не такая простая вещь, как могло казаться / Фото unsplash

А две крайние категории все-таки весьма распространены.

Галстук может навредить зрению и собирает бактерии

Также американские и британские ученые обнаружили связь между галстуком и внутриглазным давлением. В исследовании говорится о влиянии ношения галстука на развитие глаукомы, падение зрения и тому подобное.

А еще ученые обратили внимание, что галстуки редко стирают.

Поэтому на них собираются болезнетворные бактерии, и много (тут тебе и угроза легким, и желудку, и коже).