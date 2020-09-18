Задуматися про придбання власного літака – для відпочинку чи й робочих перельотів – завжди час. Навіть якщо ти не маєш посвідчення пілота. І навіть якщо трішки не вистачає грошей на цей, без сумніву, чудовий транспортний засіб. А якщо завтра станеш мільярдером, хіба не шкодуватимеш, що не вибрав літак заздалегідь?

Men 24 підготував для тебе відповіді на найбільш поширені питання, які виникають, коли починаєш обмірковувати покупку приватного літака.

Так, до слова У Туреччині провели випробування літаючого автомобіля: відео

Що треба знати, якщо хочеш придбати літак

Тут можна писати безліч порад, але звернімо увагу лише на найважливіші для вибору ідеального літака.

Визнач свій бюджет – скільки грошей ти готовий віддати за літак, "щоб двічі не ходити". Це важливо, щоб визначитися, які саме типи літаків потрапляють в обраний тобою діапазон цін.

Ціни: найдешевший двомісний приватний літак можна придбати за 6 мільйонів гривень, пристойний середнячок обійдеться у 100 – 200 мільйонів, а елітний – у кілька мільярдів. Не гривень.



Можна придбати літак, а можна – літак з літаками / Фото pinterest

Вибери тип літака, який хотів би мати: врахуй відстані, на які літатимеш; подумай, скільки людей братимеш на борт; чи потрібне тобі багато місця для багажу. Ба й про інші забаганки подумай, відомі лише тобі.

Важливо: якщо ти регулярно возитимеш родину з чотирьох людей, не купуй, будь-ласка, літак з одним пасажирським місцем. Він же просто стоятиме в ангарі та припадатиме пилом.



Не забувайте, що літак має пасувати й до одягу, і взагалі – пасувати / Фото pinterest

Знайди літак, який готовий придбати (не страшно, якщо вживаний – літаки довговічні). Салонів, на жаль, для вибору літаків в Україні немає. Але в інтернеті літаки продають – навіть із доставкою з будь-якої країни світу.

Але: спробуй побачити літак перед покупкою особисто. Став продавцю багато питань протягом усього процесу купівлі. Ти ж знаєш, люди різні бувають.



Літаки можна придбати й у мережі, але краще особисто / Фото pinterest

Отже, тепер ти маєш поради. Залишилося тільки їх втілити! Більше цінних підказок про те, як вести розкішний спосіб життя – у наступних статтях Men 24. Тільки не сприймай їх надто серйозно. Хоча...

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