Как не оплошать при покупке самолета: пара советов начинающему миллиардеру
Задуматься о приобретении собственного самолета – для отдыха или и рабочих перелетов – всегда время. Даже если у тебя нет удостоверения пилота. И даже если немного не хватает денег на этот, без сомнения, замечательный транспорт. А если завтра станешь миллиардером, разве не будешь жалеть, что не выбрал самолет заранее?
Men 24 подготовил для тебя ответы на часто задаваемые вопросы, которые возникают, когда начинаешь обдумывать покупку частного самолета.
Так, к слову В Турции провели испытания летающего автомобиля: видео
Что нужно знать, если хочешь приобрести самолет
Здесь можно писать множество советов, но обратим внимание только на самые важные для выбора идеального самолета.
- Определи свой бюджет – сколько денег ты готов отдать за самолет, "чтобы дважды не ходить". Это важно, чтоб определиться, какие именно типы самолетов попадают в выбранный тобой диапазон цен.
Можно приобрести самолет, а можно – самолет с самолетами / Фото pinterest
- Выбери тип самолета, который хотел бы иметь: учти расстояния, на которые будешь летать; подумай, сколько людей будешь брать на борт; нужно ли тебе много места для багажа. Подумай и о других прихотях, известных только тебе.
Не забывайте, что самолет должен подобать одежде, и вообще – подобать / Фото pinterest
- Найди самолет, который готов приобрести (не страшно, если бывший в употреблении – самолеты долговечны). Салонов, к сожалению, для выбора самолетов в Украине нет. Но в интернете самолеты продают – даже с доставкой из любой страны мира.
Самолеты можно приобрести и в сети, но лучше лично / Фото pinterest
Итак, советы у тебя теперь есть. Осталось только их воплотить! Больше ценных подсказок о том, как вести роскошный образ жизни – в следующих статьях на Men 24. Только не воспринимай их слишком серьезно. Хотя ...
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