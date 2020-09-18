Задуматься о приобретении собственного самолета – для отдыха или и рабочих перелетов – всегда время. Даже если у тебя нет удостоверения пилота. И даже если немного не хватает денег на этот, без сомнения, замечательный транспорт. А если завтра станешь миллиардером, разве не будешь жалеть, что не выбрал самолет заранее?

Men 24 подготовил для тебя ответы на часто задаваемые вопросы, которые возникают, когда начинаешь обдумывать покупку частного самолета.

Так, к слову В Турции провели испытания летающего автомобиля: видео

Что нужно знать, если хочешь приобрести самолет

Здесь можно писать множество советов, но обратим внимание только на самые важные для выбора идеального самолета.

Определи свой бюджет – сколько денег ты готов отдать за самолет, "чтобы дважды не ходить". Это важно, чтоб определиться, какие именно типы самолетов попадают в выбранный тобой диапазон цен.

Цены: самый дешевый двухместный частный самолет можно приобрести за 6 миллионов гривен, приличный середнячок обойдется в 100 - 200 миллионов, а элитный – в несколько миллиардов. Негривен.



Можно приобрести самолет, а можно – самолет с самолетами / Фото pinterest

Выбери тип самолета , который хотел бы иметь: учти расстояния, на которые будешь летать; подумай, сколько людей будешь брать на борт; нужно ли тебе много места для багажа. Подумай и о других прихотях, известных только тебе.

Важно: если ты регулярно будешь возить семью из четырех человек, не покупай, пожалуйста, самолет с одним пассажирским местом. Он же просто будет стоять в ангаре и пылиться.



Не забывайте, что самолет должен подобать одежде, и вообще – подобать / Фото pinterest

Найди самолет, который готов приобрести (не страшно, если бывший в употреблении – самолеты долговечны). Салонов, к сожалению, для выбора самолетов в Украине нет. Но в интернете самолеты продают – даже с доставкой из любой страны мира.

Но: попробуй увидеть самолет перед покупкой лично. Задавай продавцу много вопросов на протяжении всего процесса покупки. Ты же знаешь, люди разные бывают.



Самолеты можно приобрести и в сети, но лучше лично / Фото pinterest

Итак, советы у тебя теперь есть. Осталось только их воплотить! Больше ценных подсказок о том, как вести роскошный образ жизни – в следующих статьях на Men 24. Только не воспринимай их слишком серьезно. Хотя ...