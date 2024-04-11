У своєму інстаграмі Ленні Кравіц він поділився однією з вправ, яка дозволяє йому підтримувати відмінну форму. І варто подивитися не тільки на саме тренування, але й на те, як він його виконує.

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Ми не знаємо, чи це регулярна практика, чи це був виняток, але Ленні Кравіц, безумовно, виправдовує очікування, які всі очікують від рок-зірки.

Вправа Ленні Кравіца – справжнє божевілля

Ленні Кравіц опрацьовує практично все тіло серіями скручувань, що супроводжуються штовхання штанги від плечей, які він виконує так, ніби це не вимагає жодних зусиль. Скільки б ти зміг зробити повторень, перш ніж здатися? Саме так.

Але найцікавіше те, що музикант виконує свою рутину в шкіряних штанах, черевиках і сітчастій футболці. Вбрання, зовсім не типове для спортзалу, але яке явно допомагає йому без проблем виконувати фізичні навантаження, що показує нам, що типова відмовка "у мене немає спортивного одягу, щоб ходити в спортзал" більше не діє (хоча ми рекомендуємо використовувати відповідний одяг, щоб уникнути дискомфорту, травм і т.д.).

Однак ми (майже) впевнені, що він використовує правильний одяг для повноцінних тренувань, тому що виконання звичайної рутини в рокерському костюмі видається дещо складним. Його тренер Додд Ромеро (який також з'являється у відео) поділився одним зі своїх регулярних тренувань, завдяки якому співак може підтримувати омріяний сталевий прес у майже 60-річному віці, і це не те, що можна назвати легким. Якщо ти хочеш спробувати, ось воно.

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Тренування Ленні Кравіца

Кравіц поєднує кардіо (двічі на день) з підняттям ваги (один раз на день) і тренується 5 – 6 разів на тиждень. Звичайне тренування починається з 2 хвилин стрибків на джеках, а потім слідують вправи, з яких він виконує 5 підходів.

Відмінність від інших тренувань полягає в тому, що Кравіц починає вправи з гантелями з 50 повторень і зменшує кількість повторень у кожному підході. Таким чином, перший сет має 50 повторень, а потім 35, 21, 14 і 10 повторень в останньому сеті. Між кожною вправою відпочиває 2 хвилини.

Скручування гантелей: 50 підходів у першому підході, 35 підходів у другому, 21 підхід у третьому, 14 підходів у четвертому і 10 підходів у п'ятому підході.

50 підходів у першому підході, 35 підходів у другому, 21 підхід у третьому, 14 підходів у четвертому і 10 підходів у п'ятому підході. Жим гантелей лежачи: 50 x перший підхід, 35 x другий підхід, 21 x третій підхід, 14 x четвертий підхід і 10 x п'ятий підхід.

50 x перший підхід, 35 x другий підхід, 21 x третій підхід, 14 x четвертий підхід і 10 x п'ятий підхід. Присідання: 77 підходів 1, 50 підходів 2, 35 підходів 3, 21 підхід 4 і 14 підходів 5.

77 підходів 1, 50 підходів 2, 35 підходів 3, 21 підхід 4 і 14 підходів 5. Підйоми ніг у висі (підтягування): 21 x 4 підходи.

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