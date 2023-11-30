У цьому переконані дизайнери та засновники бренду Andreas Moskin, Андрій Моськін і Андреас Білоус. Вони вирішили запустити серію воркшопів зі стилю підприємця, щоб актуалізувати тему зовнішнього вигляду серед учасників бізнес-спільноти. І з Men 24 вони поділилися кількома важливими порадами, які стосуються того, як мають виглядати підприємці!

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Це дуже проста формула, – говорить Андрій Моськін, – не можеш впоратися із власним зовнішнім виглядом, скоріш за все не впораєшся із компанією.

(Р)еволюція стилю

Поглянувши на людей, що тисячами прогулюються центральною вулицею твого міста, ти нізащо не зрозумієш, хто де працює. А ще 100 років тому ти б легко розпізнав, хто прямує на виробництво, а хто в “офіс”. В епоху демократизації моди правила і закони, які роками стояли на варті дрес-кодів, поступово руйнуються. Клас підприємців не є виключенням.

Сьогодні серед бізнесменів ти легко зустрінеш разючі крайнощі. Починаючи від легковажного стилю Марка Цукерберга із його вічними daddy fit джинсами та шльопанцями, закінчуючи бездоганними класичними аутфітами Брунелло Кучінеллі. Проте, якщо серйозно задумаєшся про власний стиль, то, звісно, варто шукати золотої середини, компромісу між візуальним ефектом та комфортом.

Стиль підприємців в минулому був чітко регламентований – бізнесмен не міг з'явитися на переговорах без костюма чи краватки, проте зараз це вважається нормальним. Так, вільніше тлумачення дрес-коду, торкнулося й сфери бізнесменів. Усе почалося з технологічного буму 90-х, коли на ринку з'явилося безліч молодих, креативних і по-хорошому шалених компаній, на чолі яких стояли не менш шалені керівники, які мали амбіції раз і назавжди поривати зі стереотипами. В одязі вони були не менш шаленими. Замість білих комірців, з'явилися джинси, світшоти та худі.



Нині підприємці відійшли від класичних костюмів / Фото Andreas Moskin

Цінності

Та якщо ви не геній, як, наприклад, Стів Джобс, то потрібно все-таки задуматися над тим, щоб зовнішній вигляд працював на ваш особистий бренд,

– каже Андреас Білоус.

Особистий бренд засновників бізнесу дуже часто продає краще, аніж менеджери, а хаотичний, несформований стиль може призвести до збитків, хоча ми й звикли недооцінювати роль нашого вбрання.

Насамперед потрібно чітко визначитися, які цінності ти транслюєш. Якщо йдеться про сталі традиції, перевірені часом істини та повагу до канону, ти ти легко можеш обирати однотонний класичний костюм на щодень. Якщо ж ти цінуєш експериментаторство, креатив, деконструктивізм, то можна обирати вільніші силуети із неординарними кольорами. Найголовніше, що обидва варіанти із сучасним рівнем розвитку модної індустрії можуть бути комфортними на щодень, а це один з основних критеріїв стилю. Отже, партнери з перших секунд знайомства отримають інформацію про твої цінності та вподобання, які вони, очевидно, будуть враховувати під час ухвалення рішень.

Золота середина

Сьогодні існує безліч сформованих стилів зі своїми чіткими законами та принципами – офіційно-діловий, спорт-шик, normcore, military, preppy, old money, casual чи smart casual. Дизайнери вважають, що із сучасним ритмом життя найбільш органічним стилем для бізнесмена можу бути smart casual.

Це стиль про "життя на швидкості", – розповідає Андрій Моськін, – але разом з тим smart casual – це про усвідомлене носіння.

Smart casual відносно молодий стиль. Він з'явився на початку 2000-х, після того, як нове покоління менеджерів та підприємців розхитало традиційну офісну моду початку 90-х. По суті, smart casual – це пом’якшений варіант офіційно-ділового стилю. Тут виділяють багато підстилів: Business Traditional, Respect Casual, Business Casual, проте усі вони призначені для бізнес-активностей – зустрічей, нарад, співбесід, проте цілком підійдуть і для неформальної атмосфери в закладі. Тут все залежить від обставин.

Smart Casual в літні вихідні на Сардинії за коктейлем в яхт-клубі відрізняється від Smart Casual в Торонто взимку за формальною вечерею. Хороший смак допомагає зрозуміти відмінності,

– каже Андреа Перроне, генеральний директор італійського будинку моди Brioni.



Стиль Smart Casual може відрізнятися від країни до країни / Фото Andreas Moskin

Що одягнути

Головна відмінність Smart Casual від офіційно-ділового стилю – відсутність чітких рамок, а це відкриває величезний простір для самовираження та навіть експериментів. Наприклад, якщо мова про неформальну зустріч, поєднання "піджак + джинси + футболка" буде доречним. Але якщо ти збираєшся на роботу, навіть якщо дрес-код дозволяє, все ж краще буде віддати перевагу штанам-чінос, які виглядають не так розслаблено, як джинси.

Дуже часто, “розумний” повсякденний образ – це можливість дозволити одному вишуканому предмету заповнити весь наряд, проте у цьому стилі найголовнішим є добре підготовлена база. Андрій Моськін та Андреас Білоус радять користуватися правилом 80/20, тобто 80% – функціональні базові речі, 20% – трендові речі, які можуть створити виразний акцент. У кожному разі, щоб зібрати ефективну smart casual капсулу, тобі знадобиться:

Джинси з деніму. Денім швидко повертається в тренди, тому слід запастися щонайменше однією класичною парою якісних джинсів. Та в жодному разі не потрібно обирати надто вузькі чи рвані моделі.

Чінос. Ці штани стануть прекрасною альтернативою джинсам на випадок, якщо потрібно виглядати трохи більш формально. Бери моделі в класичних кольорах (коричневий, хакі, темно-синій, бежевий) простого крою, які бездоганно сидять по фігурі.

Сорочки. Декілька сорочок різних відтінків стане відмінним вкладенням в базовий гардероб в стилі Smart Casual. Однак будь обережним із принтами – надмірне їх використання може зашкодити будь-якому образу..

Блейзери. Блейзер – один з головних елементів одягу, що характеризують “розумний” casual. Універсальні кольори (темно-синій, коричневий, сірий) допоможуть складати вдалі комплекти практично з усім. Утім звертай увагу на матеріал. Тонкий трикотаж краще не брати, адже він погано тримає форму і може виглядати недбало. Вибирай більш щільний, структурований матеріал.

Взуття. Для початку буде достатньо пари хороших кедів та класичних оксфордів.

Аксесуари та акценти. Годинники, ремені і окуляри дозволять тобі виділитися і розбавити свій "розумний" образ. Як відомо, деталі завжди найдорожчі, проте найефективніші.



Потурбуйся про аксесуари / Фото Andreas Moskin

Тренди та антитренди

Дизайнери розповідають, що smart casual – найбільш універсальне рішення, проте бізнес-спільнота може сміливо йти у дещо складніші стилізації, як, наприклад, old money чи preppy. Утім, який би ти стиль не обрав, сьогодні існує безліч не менш універсальних антитрендів.

Так, з'явившись на людях у блакитному картатому спортивному костюмі, ти ризикуєш виглядати хлопцем із 2019 року, а це не завжди виграшна стратегія. Щоб виграти, тобі точно не слід вдягати широкі краватки, футболки з великими об'ємними логотипами чи глибокими вирізами, надто яскраві костюми.

З іншого боку слід звертати увагу на актуальні тренди сезону. Зараз це монохром та мінімалізм. Отож буде ідеально, якщо у твоєму гардеробі знайдуться, наприклад, прості лаконічні речі більш-менш споріднених відтінків.

Іншим магістральним поняттям, яке вже давно переросло статус тренду, є екомода. Бренди уже давно знаходять застосування переробленому пластику, використовують передові технології, ставлять цілі перейти на безвідходне виробництво та знаходять екологічні барвники. Суть екомоди – дбайливо і з турботою ставитися до планети, цінувати її ресурси і відповідально підходити до виробництва одягу. Екологічні речі точно додадуть цінності твоєму гардеробу й викличуть повагу у партнерів.

Перевтілення

Зазвичай на закінчення своїх воркшопів Андрій Моськін та Андреас Білоус влаштовують фотосесію. Вони стилізують для учасників нові образи, які найкраще передають їхній внутрішній стан та цінності. Дизайнери діляться враженнями від процесу й розповідають про дивовижний ефект перевтілення.

Поруч із хлопцями-бізнесменами, які прийшли до нас на воркшоп у джинсах і футболці, після переодягання з'являється якийсь ореол впевненості та надійності. Вони стають більш розкутими та рішучими,

– розповідають дизайнери.



Під час воркшопу дизайнери ділилися своїми знаннями з підприємцями / Фото Andreas Moskin

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Дизайнери підкреслюють, що одяг – це не просто комбінація тканин, які покривають наше тіло. Це спосіб повідомити про нашу особистість та індивідуальність, тож дизайнери спілкуються з учасниками, розпитують про їхні характер та особливості, а тоді вже підбирають одяг. Андрій Моськін наостанок зауважив, що після зйомок хлопці серйозно задумуються над тим, щоб змінити свій стиль, і це вже маленький здобуток для дизайнерів.