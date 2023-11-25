До всього цього додаються деталі, які переносять нас у царину вдумливості, інтелектуальності та привабливості. Немає нічого сексуальнішого, ніж формула, що поєднує в собі глибину та пишність диму. Чому ми згадали про дим?

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Адже саме слово "парфум" походить від латинського per fumum – "через дим". Тож ось тобі добірка кращих – на думку чоловічого порталу GQ – парфумів для цього холодного сезону.

Dior Sauvage

Аромат, що став сучасною класикою парфумерії – існує вже кілька років, і його популярність тільки зростає. Один із найкращих варіантів, якщо ти відчуваєш себе вольовим, зухвалим, але водночас витонченим. Це суміш диму і влади з легкою кислинкою. Як кажуть у Dior, Sauvage натхненний природою та є потужною композицією "для справжнього і непідробного чоловіка".

Ноти: калабрійський бергамот, перець, перець сичуань, лаванда, рожевий перець, ветівер, пачулі, герань, елемі, амброксан, кедр і лабданум.

Mr. Burberry Eau de Parfum

Першокласний чоловічий аромат парфумованої води Mr. Burberry (нагадаємо, така вода має сильніший аромат порівняно з туалетною) має на меті зробити тебе більш зухвалим та помітним.



Щоб обрати для чоловіка кращий парфум на зиму, варто звернути увагу на цю добірку / Фото freepik

Ноти: грейпфрут, кардамон, естрагон, м'ята, кедр, листя берези, мускатний горіх, лаванда, ветівер, гайян, сандал, амбра, бензоїн і дубовий мох.

Valentino Uomo

Один із найякісніших димних парфумів на ринку. За першого нанесенні ти відчуєш дуже ароматний, горіховий, солодкий і шкірний характер. Солодкість походить як від насиченого шоколаду, так і від акордів свіжого фундука. Шкіра ж добре поєднується з більш м'яким ароматом зеленого мирта. Також у флаконі є кавові акорди, що додають тілесності та спокусливої гіркуватості.

Ноти: бергамот, мирт, фундук, шоколад, смажені кавові зерна, шкіра і кедр.

Armani Stronger With You

За словами самого бренду, цей аромат – "втілення справжнього сучасного кохання". Він чудово поєднується з усіма обіймами, що трапляються під час численних зимових свят. Це аромат для чоловіків зі сильним характером, імпозантний, але не надмірний.

Ноти: каштан, цукор, шавлія, лаванда, ваніль і дим.