В этом уверены дизайнеры и основатели бренда Andreas Moskin, Андрей Моськин и Андреас Билоус. Они решили запустить серию воркшопов по стилю предпринимателя, чтобы актуализировать тему внешнего вида среди участников бизнес-сообщества. И с Men 24 они поделились несколькими важными советами, касающимися того, как должны выглядеть предприниматели!

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Это очень простая формула, – говорит Андрей Моськин, – не можешь справиться с собственным внешним видом, скорее всего, не справишься с компанией.

(Р)эволюция стиля

Взглянув на людей, тысячами прогуливающихся по центральной улице твоего города, ты ни за что не поймешь, кто где работает. А еще 100 лет назад ты бы легко узнал, кто идет на производство, а кто в "офис". В эпоху демократизации моды правила и законы, годами стоявшие на страже дресс-кодов, постепенно разрушаются. Класс предпринимателей не исключение.

Сегодня среди бизнесменов ты легко встретишь поразительные крайности. Начиная с легкомысленного стиля Марка Цукерберга с его вечными daddy fit джинсами и шлепанцами, заканчивая безупречными классическими аутфитами Брунелло Кучинелли. Однако, если серьезно задумаешься о собственном стиле, то, конечно, стоит искать золотую середину, компромисс между визуальным эффектом и комфортом.

Стиль предпринимателей в прошлом был четко регламентирован – бизнесмен не мог появиться на переговорах без костюма или галстука, однако сейчас это считается нормальным. Так, более свободное толкование дресс-кода, коснулось и сферы бизнесменов. Все началось с технологического бума 90-х, когда на рынке появилось множество молодых, креативных и по-хорошему безумных компаний, во главе которых стояли не менее безумные руководители, имевшие амбиции раз и навсегда порывать со стереотипами. В одежде они были не менее безумными. Вместо белых воротничков, появились джинсы, свитшоты и худые.



Сегодня предприниматели отошли от классических костюмов / Фото Andreas Moskin

Ценности

Но если вы не гений, как, например, Стив Джобс, то нужно все-таки задуматься над тем, чтобы внешний вид работал на ваш личный бренд,

– говорит Андреас Билоус.

Личный бренд учредителей бизнеса очень часто продает лучшее, чем менеджеры, а хаотичный, несформированный стиль может привести к ущербу, хотя мы и привыкли недооценивать роль нашего наряда.

Прежде всего нужно четко определиться, какие ценности ты транслируешь. Если речь идет о постоянных традициях, проверенных временем истины и уважения к канону, ты легко можешь выбирать однотонный классический костюм на каждый день. Если ты ценишь экспериментаторство, креатив, деконструктивизм, то можно выбирать более свободные силуэты с неординарными цветами. Самое главное, что оба варианта с современным уровнем развития модной индустрии могут быть комфортными на каждый день, а это один из основных критериев стиля. Следовательно, партнеры с первых секунд знакомства получат информацию о твоих ценностях и предпочтениях, которые они, очевидно, будут учитывать при принятии решений.

Золотая середина

Сегодня существует множество сформированных стилей со своими четкими законами и принципами – официально-деловой, спорт-шик, normcore, military, preppy, old money, casual или smart casual. Дизайнеры считают, что с современным ритмом жизни наиболее органичным стилем для бизнесмена может быть smart casual.

Это стиль о "жизни на скорости", – рассказывает Андрей Моськин, – но вместе с тем smart casual – это об осознанном ношении.

Smart casual относительно молодой стиль. Он появился в начале 2000-х, после того как новое поколение менеджеров и предпринимателей расшатало традиционную офисную моду начала 90-х. По сути, smart casual – это смягченный вариант официально-делового стиля. Здесь выделяют много подстилев: Business Traditional, Respect Casual, Business Casual, однако все они предназначены для бизнес-активностей – встреч, совещаний, собеседований, однако вполне подойдут и для неформальной атмосферы в заведении. Здесь все зависит от обстоятельств.

Smart Casual в летние выходные на Сардинии с коктейлей в яхт-клубе отличается от Smart Casual в Торонто зимой за формальным ужином. Хороший вкус помогает понять отличия,

– говорит Андреа Перроне, генеральный директор итальянского дома моды Brioni.



Стиль Smart Casual может отличаться от страны к стране / Фото Andreas Moskin

Что одеть

Главное отличие Smart Casual от официально-делового стиля – отсутствие четких рамок, что открывает огромное пространство для самовыражения и даже экспериментов. К примеру, если речь о неформальной встрече, сочетание "пиджак + джинсы + футболка" будет уместным. Но если ты собираешься на работу, даже если дресс-код позволяет, все же лучше будет отдать предпочтение брюкам-чиносам, которые выглядят не так расслабленно, как джинсы.

Очень часто, “умный” повседневный образ – это возможность позволить одному изысканному предмету заполнить весь наряд, однако в этом стиле самым главным является хорошо подготовленная база. Андрей Моськин и Андреас Билоус советуют пользоваться правилом 80/20, то есть 80% – функциональные базовые вещи, 20% – трендовые вещи, которые могут создать выразительный акцент. В любом случае, чтобы собрать эффективную smart casual капсулу, тебе понадобится:

Джинсы из денима. Деним быстро возвращается в тренды, поэтому следует запастись как минимум одной классической парой качественных джинсов. Но ни в коем случае не нужно выбирать слишком узкие или рваные модели.

Чинос. Эти брюки станут прекрасной альтернативой джинсам на случай, если нужно выглядеть чуть-чуть более формально. Бери модели в классических цветах (коричневый, хаки, темно-синий, бежевый) простого кроя, безупречно сидящих по фигуре.

Рубашки. Несколько рубашек разных оттенков станет отличным вложением в базовый гардероб в стиле Smart Casual. Однако будь осторожен с принтами – чрезмерное их использование может повредить любому образу.

Блэйзеры. Блейзер – один из главных элементов одежды, характеризующих "умный" casual. Универсальные цвета (темно-синий, коричневый, серый) помогут составлять удачные комплекты практически со всем. Впрочем, обращай внимание на материал. Тонкий трикотаж лучше не брать, ведь он плохо держит форму и может выглядеть небрежно. Выбирай более плотный, структурированный материал.

Обувь. Для начала будет достаточно пары хороших кедов и классических оксфордов.

Аксессуары и упоры. Часы, ремни и очки позволят тебе выделиться и разбавить свой "умный" образ. Как известно, детали всегда самые дорогие, но самые эффективные.



Позаботься об аксессуарах / Фото Andreas Moskin

Тренды и антитренды

Дизайнеры рассказывают, что smart casual – наиболее универсальное решение, однако бизнес-сообщество может смело идти в более сложные стилизации, как, например, old money или preppy. Впрочем, какой бы ты стиль ни выбрал сегодня, существует множество не менее универсальных антитрендов.

Так, появившись на людях в голубом клетчатом спортивном костюме, ты рискуешь выглядеть парнем с 2019 года, а это не всегда выигрышная стратегия. Чтобы выиграть, тебе точно не следует одевать широкие галстуки, футболки с большими объемными логотипами или глубокими вырезами, слишком яркие костюмы.

С другой стороны следует обращать внимание на актуальные тренды сезона. Сейчас это монохромный и минимализм. Так что будет идеально, если в твоем гардеробе найдутся, например, простые лаконичные вещи более или менее родственных оттенков.

Другим магистральным понятием, уже давно переросшим статус тренда, является экомода. Бренды уже давно находят применение в переработанном пластике, используют передовые технологии, ставят цели перейти на безотходное производство и находят экологические красители. Суть экомоды бережно и с заботой относиться к планете, ценить его ресурсы и ответственно подходить к производству одежды. Экологические вещи точно придадут ценности твоему гардеробу и вызовут уважение у партнеров.

Перевоплощение

Обычно в заключение своих воркшопов Андрей Моськин и Андреас Билоус устраивают фотосессию. Они стилизуют для участников новые образы, которые лучше передают их внутреннее состояние и ценности. Дизайнеры делятся впечатлениями от процесса и рассказывают об удивительном эффекте перевоплощения.

Рядом с ребятами-бизнесменами, пришедшими к нам на воркшоп в джинсах и футболке, после переодевания появляется некий ореол уверенности и надежности. Они становятся более раскрепощенными и решительными,

– рассказывают дизайнеры.



Во время воркшопа дизайнеры делились своими знаниями с предпринимателями / Фото Andreas Moskin

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Дизайнеры подчеркивают, что одежда – это не просто комбинация тканей, покрывающих наше тело. Это способ сообщить о нашей личности и индивидуальности, поэтому дизайнеры общаются с участниками, расспрашивают об их характере и особенностях, а потом уже подбирают одежду. Андрей Моськин напоследок заметил, что после съемок ребята серьезно задумываются о том, чтобы изменить свой стиль, и это уже маленькое достижение для дизайнеров.