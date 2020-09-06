У мережі можна знайти сотні статей і роликів, присвячених боротьбі з зайвою вагою. Але що ж робити, якщо від природи твоє тіло немає жодного зайвого граму жиру, а отримати рельєфне тіло дуже хочеться. Розповідаємо, як набрати вагу та м'язову масу вдома.

На Men 24 на тебе очікує алгоритм, який дозволить не лише набрати бажану вагу, а й наростити м'язову масу в домашніх умовах. Збережи собі, щоб не загубити!

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До питання набору ваги потрібно підійти комплексно, якщо у тебе, звичайно ж, є бажання наростити м'язи, а не обрости жирком. Отже, що слід зробити, аби досягнути бажаного результату?

Як набрати вагу чоловікові

Зміни свій раціон. Набрати масу тобі допоможе "зворотна" дієта. Але це зовсім не означає, що потрібно цілими днями їсти тортики та ходити по фастфудах. Віддай перевагу здоровій їжі з єдиною поправкою: збільшуй розмір звичної для тебе порції.

Їж продукти з високою калорійністю. Пояснюємо на прикладі молочки. Замість молока з жирністю 1,5% вибирай 3,2%. При покупці твердого сиру теж зверни увагу на його жирність.

Віддай перевагу калорійним продуктам / Фото pixabay

Чергуй основні прийоми та перекуси. Не забувай про те, що перекуси за обсягом мають бути меншими, але такими ж калорійними.

Подбай, аби організм працював правильно. Твій організм має отримувати достатньо вітамінів і мікроелементів. Їхні найкращі джерела: овочі, фрукти, м'ясо, риба, а також вітамінні комплекси та біологічні добавки.

Відвідуй спортзал. Це дозволить нарощувати тобі саме м'язову масу, а не пивний живіт. Рекомендуємо скористатися послугами особистого тренера. Він допоможе підібрати для тебе оптимальну схему навантажень, а також складе раціон. Займатися бажано щонайменше тричі на тиждень.

Не забувай займатися спортом / Фото pixabay

Повноцінний відпочинок. Твоєму організму потрібен повноцінний відпочинок, тож не забувай кожного дня присвячувати сну вісім годин.

Збалансоване та здорове харчування вкупі з регулярними тренуваннями та повноцінним відпочинком допоможуть не лише швидко набрати вагу, а й наростити м'язи.

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Правильний раціон

Аби наростити м'язи потрібна велика кількість саме складних вуглеводів у раціоні. Вони насичують твоє тіло енергією.

Шукати "правильні" вуглеводи слід у злакових культурах, фруктах і овочах.

Їсти такі продукти бажано перед тренуванням. В ідеалі це може бути каша з маслом або ж фрукти, политі сметаною та цукром.

Після тренування організм позбавляється колишніх запасів енергії, тож їх потрібно поповнити перекусом зі складними вуглеводами. Тренери наголошують на тому, що перекусити бажано через 15 хвилин після заняття.

Білок. Це будівельний елемент для твого організму. Його у великій кількості можна знайти у крупах, горіхах, насінні, бобах, м'ясі та рибі. Тим, хто намагається набрати вагу, рекомендують їсти не лише варену курячу грудинку, а й стейки, шніцелі та навіть котлети. Головне, щоб склад останніх був корисним.

Правильне харчування та заняття спортом дозволять набрати м'язову масу / Фото pixabay

Дотримуйся цих простих правил і тобі вдасться досягнути бажаного результату. Головне – не забувати про те, що висококалорійна дієта – не про торти та тістечка, а також пам'ятати про необхідність занять спортом. Усе це в комплексі допоможе тобі не лише набрати вагу, а й отримати рельєфне тіло.