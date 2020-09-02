Якщо ти уважно дивишся фільми, то можеш зауважити, що успішні люди в них частенько грають у сквош. Спробуймо розібратися, що ж це за вид спорту, пройдемося по його основних правилах і не забудемо переглянути плюси та мінуси сквошу. Гайда розбиратися разом з нами.

Цього разу на Men 24 ми розповімо тобі про вид спорту, який асоціюється з успішними людьми з усього світу. Тож умощуйся зручніше!

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Що таке сквош?

Сквош – парна спортивна гра. У неї двоє людей грають спеціальними ракетками та маленьким (усього 4 сантиметри у діаметрі) гумовим м'ячиком, який при ударі об стіну буквально розплющується. Звідси й назва гри: squash з англійської – "розплющити, розтрощити". Сама гра проходить на спеціальному корті (6,4 на 9,75 метра). Причому усі чотири стіни є ігровими.

Сквош певною мірою нагадує великий теніс / Фото surreysportspark

Існує така міська легенда, що сквош отримав свою назву ще у середині XIX століття. І завдячує своїй появі він хлопчакам з однієї зі шкіл Харроу (район Лондону). Дітлахи в очікуванні своєї черги грати в реал-теніс вирішили тренуватися у шкільному дворі твердими тенісними м'ячами. Не обійшлося, звичайно ж, без розбитих вікон.

Аби запобігти у майбутньому повторення ситуації дирекція школи дозволила тренуватися у дворі, але висунула одну просту умову: м'яч має бути м'яким (squash – у перекладі з англійської "стискати"). Хлопчакам надзвичайно сподобалося використовувати м'які м'ячі, адже керувати ними було значно легше. Так і з'явилися шанувальники нової гри у невеликих подвір'ях. Для неї достатньо було мати тенісну ракетку, м'яч і будинок з відповідними трьома стінами.

У 1904 році у США створили першу Асоціацію сквошу "Assotiation Tennis, Rackets & Fives". Три роки по тому вона прийняла рішення зі стандартизації правил гри. Цікаво, що у Великій Британії, яку можна вважати батьківщиною цього виду спорту, відповідна асоціація з'явилась лиш у 1928 році.

У сквош грають у понад 190 країнах світу / Фото nysquash

Сквош наразі культивується у понад 190 країнах світу. Сам же спорт включений у програми Панамериканських та Азійських ігор, Ігор Співдружності, Всесвітніх ігор та Всеафриканських Ігор. Гра визнана Міжнародним Олімпійським комітетом і увійде у програму Олімпійських ігор 2020 року.

Правила гри у сквош

Спробуймо коротко пройтися основними правилами гри у сквош. У дечому вони нагадують нам великий теніс, але все ж мають низку відмінностей.

Переможця матчу визначають у трьох (іноді в п'яти) сетах . Кожен із них грається до 9 (часом до 11) очок.

(іноді в п'яти) . Кожен із них грається до 9 (часом до 11) очок. Очки нараховуються тільки гравцеві, який подає . Він робить це доти, поки не програє розіграш очка. Тоді право подавати переходить його супернику.

. Він робить це доти, поки не програє розіграш очка. Тоді право подавати переходить його супернику. Гравець, якому вдалося виграти у попередньому сеті, подає першим у наступному.

Саме ж право подавати першим на початку гри визначається жеребом (обертанням ракетки).

(обертанням ракетки). Той, хто подає, сам вирішує, з якої зони подачі (лівої або правої) він почне.

Після кожного виграного очка потрібно змінювати квадрат подачі на протилежний .

. Правильна подача – та, при якій гравець повинен стояти принаймні однією ногою повністю у квадраті подачі (неправильна ж постановка ніг має назву "Foot Fault"). У такому випадку подача переходить до суперника.

На відміну від великого тенісу, у сквоші немає другої спроби при подачі.

У сквоші немає другої спроби при подачі / Фото pdxmonthly

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Плюси гри у сквош

Передовсім почнемо з того, що це вид спорту, тож він однозначно матиме вплив на твоє тіло. Якщо звичайні походи у спортзал для тебе надто банальні – зверни увагу на сквош. А зараз ми коротко пройдемось по його перевагах.

Підходить усім людям без винятку. У нього можуть грати як чоловіки, так і жінки. І це може бути не лише молодь, а й люди поважного віку. Є лиш кілька обмежень: наявність хвороб суглобів, судинні та серцеві захворювання, невралгічні розлади та високий тиск. Але усі ці обмеження стосуються будь-якого виду спорту.

Не залежить від пори року. Гравці не мають тривалих перерв, адже у сквош можна грати у будь-яку погоду та протягом цілого року.

Доступний усім. Для його опанування не потрібне тривале навчання та дороге обладнання. Втім, назвати цей вид спорту бюджетним теж язик не надто повертається.

Позитивна дія на здоров'я. Активні рухи сприяють покращенню функціонування серцево-судинної та дихальної систем. Також підвищується гнучкість тіла та зміцнюються абсолютно усі м'язи тіла.

Година гри у сквош спалює тисячу калорій / Фото vitis

За годину гри можна упевнено спалити тисячу калорій. Це значно більше, ніж під час занять великим тенісом, плаванням, їздою на велосипеді, боксом, веслуванням або іншими дисциплінами.

Контакт з людьми. Сквош ідеально підходить для особистих зустрічей і обговорень ділових питань. Не дарма ж його так полюбили бізнесмени та політики.

Тренує силу волі. Сквош допомагає розвивати витривалість й уважність, а також сприяє зміцненню духу й дозволяє отримати заряд бадьорості. А ще він стимулює до отримання бажаної перемоги.

Сквош і мільярдери

Наведемо буквально кілька прикладів успішних людей, які активно грають у сквош. Цікавим є той факт, що дехто став мільйонером саме після того, як почав займатися цим видом спорту.

Марк Волтер

60-річний бізнесмен-мільярдер з задоволенням займається цим видом спорту разом зі своєю дружиною. Ба більше, подружжя ще й фінансує приз у розмірі 1 мільйона доларів і спонсорську угоду на кілька мільйонів в Асоціації професійного сквошу (PSA).

Марк Волтер сприяє Асоціації професійного сквошу / Фото squashmad

Майк Ешлі

Засновник та власник мережі спортивних магазинів Sports Direct, а також власник футбольного клубу "Ньюкасл Юнайтед" зумів стати мільярдером уже після того, як у його житті з'явився сквош. Історія цього чоловіка вельми непроста. У свої 16 років він покинув навчання у школі, аби стати професійним спортсменом. Згодом Майк отримав травму, яка поставила хрест на спорті. Це й стало причиною його появи в амплуа тренера у своєму графстві. Пройшло кілька років і на позичені гроші він відкриває перший магазин Sport & Ski в Maidenhead. Наразі ж його мережа налічує понад 700 точок продажів, а статки Ешлі оцінюються у 3 мільярди доларів США.

Звичайно ж, ми не можемо тебе змусити займатися сквошем. Але однозначно рекомендуємо звернути увагу на цей вид спорту. Цілком імовірно, що він дозволить тобі не лише підтримувати своє тіло у відмінній формі, а й досягнути нечуваного успіху у сфері, якою ти зараз займаєшся!