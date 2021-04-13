Как в Криса Хемсворта: как накачать бицепсы с помощью всего 3 упражнений – видео
Все мы знаем, что Крис Хемсворт поражает не только своими ролями в кино, но и потрясающими бицепсами. А еще мы очень рады, что он регулярно выкладывает видео со своими тренировками, чтобы каждый тоже мог попробовать сделать подобное. К твоему вниманию 3 упражнения, с помощью которых можно накачать бицепсы, чтобы напоминать бога Грома!
Источник:Men's Health
Австралийский актер на днях выложил ролик, на котором можно увидеть комплекс упражнений, какие он выполняет, чтобы накачать бицепсы. Айда повторять их, чтобы получить такие же сильные и крепкие руки, как в Криса Хемсворта!
Примечательно Блогер показал, как за 30 дней "комплекс Мерфи" изменил его тело: видео тренировок
Как накачать бицепсы
Эти 3 упражнения, которые регулярно выполняет Хемсворт, однозначно принесут пользу тем, кто хочет нарастить мышцы на руках. Добавь их в свою тренировочную рутину, чтобы вскоре увидеть результаты, которые будут радовать тебя.
- Сгибание рук "Паук": 12 повторений
- Сгибание рук Зоттмана: 10 повторений
- Сгибание одной руки: 8 повторений на каждую руку
Смотри на видео, как выполнять эти упражнения:
Сколько раз в неделю тренировать бицепсы?
Если ты хочешь достичь желаемого результата, то достаточно будет тренировать бицепсы раз в неделю. Одного полноценного занятия хватит, чтобы мышцы не только росли, но и имели возможность восстановиться. Ты же помнишь, что восстановление чрезвычайно важно, когда говорится об увеличении объемов.
А еще не забывай выполнять сгибание бицепса со штангой, подъем штанги на скамье, упражнения с гантелями или подтягивания. Все это позволит идти малыми, но уверенными шагами к достижению желаемого результата.
Попробуй и ты выполнять упражнения на бицепс от Криса Хемсворта. К лету у тебя есть еще достаточно времени, чтобы сделать свои руки крепче и рельефнее!
Возьми на вооружение Как превратить уборку в полноценную тренировку: полезные советы
Поделиться новостью