Все мы знаем, что Крис Хемсворт поражает не только своими ролями в кино, но и потрясающими бицепсами. А еще мы очень рады, что он регулярно выкладывает видео со своими тренировками, чтобы каждый тоже мог попробовать сделать подобное. К твоему вниманию 3 упражнения, с помощью которых можно накачать бицепсы, чтобы напоминать бога Грома!

Австралийский актер на днях выложил ролик, на котором можно увидеть комплекс упражнений, какие он выполняет, чтобы накачать бицепсы. Айда повторять их, чтобы получить такие же сильные и крепкие руки, как в Криса Хемсворта!

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Как накачать бицепсы

Эти 3 упражнения, которые регулярно выполняет Хемсворт, однозначно принесут пользу тем, кто хочет нарастить мышцы на руках. Добавь их в свою тренировочную рутину, чтобы вскоре увидеть результаты, которые будут радовать тебя.

Сгибание рук "Паук": 12 повторений

Сгибание рук Зоттмана: 10 повторений

Сгибание одной руки: 8 повторений на каждую руку

Смотри на видео, как выполнять эти упражнения:

Сколько раз в неделю тренировать бицепсы?

Если ты хочешь достичь желаемого результата, то достаточно будет тренировать бицепсы раз в неделю. Одного полноценного занятия хватит, чтобы мышцы не только росли, но и имели возможность восстановиться. Ты же помнишь, что восстановление чрезвычайно важно, когда говорится об увеличении объемов.

А еще не забывай выполнять сгибание бицепса со штангой, подъем штанги на скамье, упражнения с гантелями или подтягивания. Все это позволит идти малыми, но уверенными шагами к достижению желаемого результата.

Попробуй и ты выполнять упражнения на бицепс от Криса Хемсворта. К лету у тебя есть еще достаточно времени, чтобы сделать свои руки крепче и рельефнее!