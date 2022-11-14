Цього разу пройдемося по двох популярних вправах, які використовують для роботи над собою Мовиться про відтискання та жим лежачи. Якщо ж бути максимально точними, то ми назвемо три переваги відтискань над жимом лежачи. Розповідаємо, чому значно корисніше приділяти свій час саме першим.

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Аргументами на користь відтискань поділився тренер Алекс Енкірі. За його словами, експерту вдалося наростити груди в геометричній прогресії після відтискань. До того він активно виконував жим лежачи зі 142 кілограмами ваги.

Чому корисно виконувати відтискання

1. Масова активація ядра

Це правда, що відтискання активізують ядро більше, ніж жим лежачи. Це тому, що тобі потрібно зберігати положення планки та нейтральний вигин хребта під час виконання відтискань.

Якщо ви робите віджимання з обтяженнями, цей ефект стає значно, значно виразнішим, оскільки будь-яка зовнішня вага, яку ви додаєте на спину, безпосередньо впливає на ваше ядро,

– каже Енкірі.

2. Лопатки можуть вільно рухатися

У жимі лежачи твої лопатки притиснуті до лави, натомість під час відтискань вони вільно рухаються. Одна з переваг цього – можливість націлювати свої зусилля на передній зубчастий м'яз. Крім того, завдяки відтисканням активно працюють не лише м'язи кора, а й плечі. Ба більше, суглоби стають ще більш гнучкими.



Відтискання максимально активізують твоє ядро / Фото serhii_bobyk

3. Співвідношення стимулу до втоми

Слід не забувати, що відтискання, якщо порівнювати їх з жимом лежачи, не мають такого шаленого тиску на тебе. А це означає, що цю вправу ти можеш виконувати регулярно й не обтяжувати себе. Ба більше, з допомогою відтискань можна завершувати своє тренування. Це дозволить збільшувати обсяг м'язів грудей.

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Це лише три переваги відтискань над жимом лежачи. Насправді їх значно більше. Твоя ж задача: приділяти увагу техніці. Пам'ятай про те, що краще виконати менше, але якісних повторень, ніж багато таких, які не принесуть тобі користі.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо ти хочеш досягнути бажаних результатів, спочатку проконсультуйся з лікарем або тренером. Вони допоможуть визначити, який рівень навантаження підійде для тебе. І лише після цього можна буде сміливо братися за себе