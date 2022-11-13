По них пройшлися фітнес-тренери YAsport. Вони підсвітили помилки, на які ти можеш не звертати увагу, а дарма. Ці моменти можуть не дозволяти тобі розвиватися та ставати кращою версією себе вчорашнього. Гайда їх позбуватися!

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Поширені помилки під час виконання вправ

1. Тренування без регулярності

Передовсім тобі слід розуміти, що для досягнення певного прогресу потрібно мати чіткий розклад. Якщо його у тебе не буде, то не варто дивуватися, що ти стоїш на місці.



Твої тренування мають бути регулярними / Фото fxquadro

2. Відсутній графік сну і відпочинку

Гаразд, ти розібрався з графіком тренувань. Це похвально. Але цього недостатньо, щоб закріплювати результат. Ти повинен бути сповнений енергії, а без здорового сну це складно уявити. Тож приділяй йому по 8 годин на день. Це дозволить відновлюватися та бути готовим до нових навантажень на організм.

3. Твій раціон не збалансований

Тренери закликають починати формувати свій раціон у залежності від цілей, яких ти хочеш досягнути. В такому випадку ти матимеш можливість вирахувати, скільки білків, жирів і вуглеводів тобі необхідно. Також вони закликають додавати до свого меню свіжу зелень.

4. Твоя техніка кульгає

Мовиться не старенький орбітрек. У цьому випадку наголошується на тому, що ми часто неправильно виконуємо вправи. Якщо маєш можливість проконсультуватися з тренером – зроби це. Він допоможе тобі витиснути максимум навіть з найпростіших дисциплін.



Тренер допоможе правильно виконувати вправи / Фото javy_indi

5. Мінімізуй шкідливі звички

Мовиться про їжу, і про напої, і про тютюн. Усе це чинить додаткове навантаження на твій організм. Тож не дивно, що досягнути бажаних результатів стає значно важче.

6. Уникаєш змін

Слід розуміти, що твоє тіло звикає з часом до навантаження. Тож тобі необхідно буде підвищувати стави: бери більшу вагу, роби більшу кількість повторень. Лише таким чином ти зможеш продовжувати ефективну роботу над собою.

7. Ти не сконцентрований

Слід також розуміти, що ти цілком і повністю віддаєшся виконанню вправ. Тебе не мають відволікати балачки у залі, лайки в інстаграмі або телефонні дзвінки. Якщо ти прийшов на годину займатися собою, то проводь ці 60 хвилин з максимальною користю.



Концентруйся лише на виконанні вправ / Фото artphoto_studio

8. Ти зациклений на одній групі м'язів

Тренери закликають не забувати тренувати усе тіло. Якщо ти і хочеш мати сталевий прес, то це зовсім не означає, що в тебе мають бути слабенькі руки та ноги. Працюй над собою, рівномірно удосконалюючи кожен сантиметр свого тіла.

9. Уникай великих пауз

Це стосується як днів відпочинку між тренуваннями, так і самих пауз між вправами. Не створюй умови, за яких м'язи встигають остигнути. Достатньо буде 1 – 2 хвилини, щоб відновитися та взятися за наступну вправу.

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Працюй над собою. Не зупиняйся. Знаходь мотивацію. Став досяжні цілі. Бери більше. І головне – не бійся, що щось може не вийти. Робота над тілом своєї мрії – марафон. Тож не підганяй себе.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо ти хочеш досягнути бажаних результатів, спочатку проконсультуйся з лікарем або тренером. Вони допоможуть визначити, який рівень навантаження підійде для тебе. І лише після цього можна буде сміливо братися за себе.