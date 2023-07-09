У новому відео на ютубі тренер з бодибілдингу Юджин Тео розповідає про варіації жиму штанги лежачи. Їх можна використовувати, щоб збільшити результати роботи над грудьми. Ясна річ, якщо ти робиш усе правильно. І це так само просто, як змінити положення рук на штанзі.

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Як наростити м'язи грудей

Якщо твоя мета – збільшити вагу, яку ти можеш підняти на штанзі в гонитві за рекордом, то, швидше за все, тобі краще використовувати хват над головою. Однак, якщо ти прагнеш розвинути більшу силу, то Тео пропонує змінити цей хват на нижній.

Коли ви переводите руки з верхнього хвата в нижній, лікті, природно, втягуються значно сильніше. Для більшості людей трохи вужче, підтягнуте положення ліктя забезпечить більший діапазон руху, стабільність і силу у всіх жимах, ніж ширше, розгорнуте положення,

– каже він.

У створенні довшого шляху штанги від низу до верху, нижній хват, ймовірно, допомагає залучати верхню частину грудної клітки більш повно, ніж верхній хват. І ця теорія підтверджується невеликою кількістю досліджень.

Як правильно накачувати груди з допомогою штанги: дивися відео

Тео зазначає, що ця позиція може бути зручнішою для тих, хто відчуває біль у плечах під час виконання жиму лежачи. Однак, вона також є більш просунутим варіантом – якщо ти новачок, спробуй версію з верхнім хватом.

Ви не повинні підіймати вагу з витягнутими назад зап'ястями, як при звичайному хваті. З точки зору розташування, штанга повинна лежати на долоні під невеликим кутом. І на ваші зап'ястя буде чинитися різний тиск при променевому і ліктьовому відхиленні, що може оголити слабкі місця, але це не погано, це величезна перевага для підйому,

– зазначив він.

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Але тільки тому, що ти ставиш меншу вагу на штангу, не очікуй, що вона стане легшою. Тео пояснює, що він включив цю варіацію підйому у свої тренування на груди протягом останніх 12 місяців не тільки для того, щоб розвинути грудні м'язи. Але й тому, що, попри те, що вона складна з точки зору техніки, вона змушує його підіймати легшу вагу. А це дозволяє йому зосередитися на досягненні правильної форми та нарощувати силу зап'ястя з кожним підходом без ризику отримати травму.

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