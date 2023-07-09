В новом видео на ютьюбе тренер по бодибилдингу Юджин Тео рассказывает о вариации жима штанги лежа. Их можно использовать, чтобы увеличить результаты работы над грудью. Разумеется, если ты делаешь все правильно. И это так же просто, как изменить положение рук на штанге.

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Как нарастить мышцы груди

Если твоя цель – увеличить вес, который ты можешь поднять на штанге в погоне за рекордом, то, скорее всего, лучше использовать хват над головой. Однако, если ты стремишься развить большую силу, то Тео предлагает сменить этот хват на нижний.

Когда вы переводите руки с верхнего хвата в нижний, локти, естественно, втягиваются гораздо сильнее. Для большинства людей немного уже, подтянутое положение локтя обеспечит больший диапазон движения, стабильность и силу во всех жимах, чем шире, развернутое положение,

– говорит он.

В создании более длинного пути штанги снизу вверх, нижний хват, вероятно, помогает привлекать верхнюю часть грудной клетки более полно, чем верхний хват. И эта теория подтверждается небольшим количеством исследований.

Как правильно накачивать грудь с помощью штанги: смотри видео

Тео отмечает, что эта позиция может быть более удобной для тех, кто испытывает боль в плечах во время выполнения жима лежа. Однако, она также более продвинутый вариант – если ты новичок, попробуй версию с верхним хватом.

Вы не должны поднимать вес с вытянутыми назад запястьями, как при обычном хвате. С точки зрения расположения, штанга должна лежать на ладони под небольшим углом. И на ваши запястья будет оказываться разное давление при лучевом и локтевом отклонении, что может обнажить слабые места, но это не плохо, это огромное преимущество для подъема.

– отметил он.

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Но только потому, что ты ставишь меньший вес на штангу, не ожидай, что она станет легче. Тео объясняет, что он включил эту вариацию подъема в свою тренировку на грудь в течение последних 12 месяцев не только для того, чтобы развить грудные мышцы. Но и потому, что, несмотря на то, что она сложна с точки зрения техники, она заставляет его поднимать более легкий вес. А это позволяет ему сосредоточиться на достижении правильной формы и наращивать силу запястья с каждым подходом без риска получить травму.

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