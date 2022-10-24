Комплексом вправ поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. Їхня особливість полягає в тому, що кожен елемент ти виконуєш з фітнес-гумкою. Гайда працювати над своїм тілом. Гарантуємо, результат тобі сподобається.

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Як накачати сідниці чоловікові

Комплекс складається по суті зі стандартних рухів, але об'єднаних, які ми виконуємо без відпочинку,

– каже тренер.

Він наголошує, що перед виконанням вправ слід зробити гарну розминку. А сама інтенсивність виконання регулюється рівнем спротиву гумки. Чим вона менша, тим складніше буде.

Увага! Пріоритет у цьому комплексі не у кількості повторень, а в хорошій техніці виконання та відчуттях цільових м'язів. Задача: виконуй вправи без відпочинку. Кількість кіл – 3.

Як правильно виконувати вправи на сідниці: дивися відео

Вправа №1. Вона складається з двох рухів – відведення ноги в бік (20 повторень на кожну ногу) й утримання ноги відведеною. Себто ногу, яку ти відводиш, ні в якому разі на землю не став. Завдяки утримуванню, каже тренер, ти навантажуватимеш середній сідничний м'яз.

Вправа №2. Це також поєднання двох рухів, які ти виконуєш без відпочинку. Мовиться про сідничний місток (на кожну ногу по 20 повторень), а також розведення ніг, утримуючи таз вгорі з напруженими сідницями.

Вправа №3. Випад з місця назад з розгинанням ноги (мах). Крок назад слід робити коротким. Тренер додає, що всю власну вагу варто спробувати перенести на передню ногу, а акцент зробити на п'ятці. Виконуй у цьому випадку випад й одразу мах ногою. На кожну ногу слід зробити по 20 таких випадів.

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Як зазначає тренер, після завершення виконання цього комплексу слід зробити заминку. Також не варто забувати про розтягування цільових м'язів сідниць.

Візьми на озброєння цей комплекс вправ. Гарантуємо, тобі сподобається не лише їхнє виконання, а й результат. Головне – не зупинятися на досягнутому.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Для ефективної роботи над тілом своєї мрії ми рекомендуємо проконсультуватися з фітнес-тренером. Він допоможе скласти оптимальну програму саме для тебе.