Хай там як, при ліхтариках або свічках теж можна працювати над тілом своєї мрії. Гаразд, а що ж тоді робити з інвентарем? Відразу ж обмовимося, що він тобі не знадобиться. Ну, гаразд, залізо всіляке не буде потрібне. Розкажемо далі, чим його можна буде замінити, щоб отримати максимальний результат.

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Як ти вже міг здогадатися, далі мова піде про фітнес-гумки. З їхньою допомогою ти можеш тонізувати та зміцнювати м'язи. Ба більше, виконання вправ з використанням цього інвентарю не перевантажує твої м'язи, мінімізує ризик травматизму.

Чому варто тренуватися з фітнес-гумками

Важливо! Ефективність використання фітнес-гумки залежатиме від її опору. Пам'ятай, чим вона менша, тим опір більший. А отже, кращими будуть результати, яких ти досягатимеш у спортзалі.

1. Покращують якість виконання вправи

М'язи напружуються більш цілеспрямовано, починаючи від серцевини, яка є центральною частиною тіла, і просуваючись через нижні те верхні кінцівки (ноги та руки). Це спостерігається, якщо порівнювати з виконанням таких же вправ, але без гумок.



Фітнес-гумки дозволяють ефективніше виконувати вправи / Фото freepik

2. Покращують баланс

Деякі вправи, які зазвичай виконуються на підлозі з гумкою, також можна виконувати стоячи. Цей варіант збільшує здатність до рівноваги, а також вимагає менших зусиль. Наприклад, можна отримати ті самі результати, що й під час використання гребного тренажера. Адже завдяки фітнес-гумкам можна отримати необхідний опір між спиною та плечима.

3. Спрощує найскладніші вправи

Тренування з фітнес-гумками веселіше, легше та забезпечує відмінні результати. Адже з їхньою допомогою можна зменшити складність виконання вправ. Водночас не страждатиме їхня ефективність.

Наприклад, з допомогою фітнес-гумок можна прокачати підтягування тим, кому ця вправа не піддається. Спочатку цей інвентар братиме на себе максимум від поставленого завдання. Пізніше допомагатиме впоратися з ним. А невдовзі ти й сам зможеш справлятися без гумок.

4. Підвищує швидкість руху

З використанням гумок швидкість рухів вища у порівнянні зі звичайним силовим тренуванням. Крім того, діапазон дій і сама свобода рухів для кожного виду вправ будуть значно ширшими. Безсумнівно, це велика перевага з точки зору досягнення результатів і заощадження часу.

5. Сприяє розвитку усіх груп м'язів

Фітнес-гумки – ефективний допоміжний засіб для виконання вправ, які впливають на всі групи м'язів. Вони полегшують виконання практично будь-яких вправ. Ба більше, ними навіть можна доповнювати інші силові тренування, щоб отримувати максимальний опір.



Фітнес-гумки допоможуть прокачати усі групи м'язів / Фото freepik

Візьми на озброєння фітнес-гумки. Гарантуємо, вони дозволять тобі отримати нові емоції та відчуття під час тренувань. Ти зможеш не лише досягати кращих результатів. У тебе ще й буде можливість стати кращою версією себе вчорашнього.

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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Ми ж перед роботою над собою рекомендуємо спочатку проконсультуватися з лікарем або фітнес-тренером. Це дозволить уникнути проблем зі здоров'ям.