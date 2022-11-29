Якщо ти хочеш великі та потужні плечі, Джефф Кавальєр з AthleanX уже має у своєму запасі крутий комплекс. Він отримав назву Workout 100. І це той формат, який, за словами фітнес-тренера, можна використовувати для роботи над різними частинами тіла.

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Увага! Конкретно цей комплекс дозволяє опрацювати передні, середні, задні дельтоподібні м'язи.

За допомогою цих вправ ти зможеш не лише наростити м'язи. У тебе ще й буде більше сил, а також зросте витривалість. Головне – правильно виконувати кожне повторення.

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За словами Кавальєра, цей комплекс працює за методом коротких пауз. Себто у тебе буде лише 15 секунд на відпочинок. Як зазначив тренер, найефективніші повторення – це ті, які ти виконуєш в кінці сету. Адже вони вимагають найбільшої енергії, щоб виконати повторення. Пам'ятай про це.

Як правильно виконувати вправи: дивися відео

Жим гантелей або штанги над головою.

Бічні підйоми гантелей.

Підйом гантелей знизу.

Розтяжка рук на тросі.

Тяга троса з підйомом рук над головою.

Тобі потрібно буде виконати по 20 повторень кожної з цих вправ. Весь комплекс складається зі 100 ефективних повторень. Важливо, щоб ти використовував правильну вагу. Вона має бути не надто великою, але й не замалою. Лише так ти зможеш працювати над своїм тілом і досягати бажаних результатів.

Кавальєр каже, що тобі не потрібно починати зі 100 повторень, якщо ти новачок. Краще спочатку робити менше. Головне – виконувати кожне повторення якісно та правильно.

Наостанок тренер порекомендував не виконувати цей комплекс два дні поспіль. Ти повинен дати своїм плечам відпочити між тренуваннями. Це дозволить уникнути виснаження під час роботи над собою, а також травматизму.

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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Ми ж перед роботою над собою рекомендуємо спочатку проконсультуватися з лікарем або фітнес-тренером. Це дозволить уникнути проблем зі здоров'ям.