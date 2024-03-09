Ці цілі можуть бути зосереджені на естетичному аспекті, наприклад, на демонстрації сталевого преса, як у супергероя Marvel або головного героя фільму "Річер", але від них залежить набагато більше.

Варте уваги Чай, який сподобається твоїм друзям: як приготувати зігріваючий коктейль Berry Ceremony

Як пояснюють у центрі Reto48, черевний прес необхідний для того, щоб тримати нас у вертикальному положенні, оскільки він є нашою опорою. Сильний живіт допоможе нам уникнути болю в спині і навіть травм тазового дна.

Поширені міфи про роботу над пресом

Отже, які ж міфи про вправи на прес знижують ефективність твоїх тренувань? Ну, одні з найпоширеніших, напевно, нікого не здивують. Не можна працювати більше, щоб отримати кращі результати, і не можна пропускати певні вправи, вважаючи, що інші вже достатньо попрацювали.

Як пояснює тренер Сара Альварес, міф про те, що необхідно працювати над пресом 15 хвилин поспіль, абсолютно неправдивий. Чому? Тому що "це потрібно робити з перервами та повтореннями. 15 хвилин роботи без відпочинку лише перенапружують м'язи, і є ризик отримати травму".



Не варто довго виконувати вправи на прес / Фото serhiibobyk

Друга помилкова думка полягає в тому, що нема потреби робити спеціальні вправи, тому що інші рутини або види спорту вже піклуються про зміцнення м'язів. Експерт коментує, що "це правда, що навіть ходьба залучає м'язи живота, але якщо ви хочете мати плоский живіт, важливо зміцнювати всі м'язи живота, чергуючи вправи, які зміцнюють різні ділянки".

Чи ефективніше або краще включати вправи у тренування для всього тіла? Альварес пояснює, що, хоча ця порада не зовсім неправдива, її також не слід дотримуватися дослівно.

Ми повинні активувати прес під час усіх наших вправ, але як рекомендація ми можемо зробити 2 дні спеціальних вправ на прес, виконуючи 45-секундне коло на кожну вправу і відпочиваючи 20 секунд, і роблячи 3 – 4 підходи,

– рекомендує тренер.

Нарешті, є й ті, хто вважає, що одних лише силових тренувань достатньо для зменшення жиру на животі, але кардіо також необхідне.



Додавай вправи на прес у свою тренувальну рутину / Фото Drobot Dean

"Інтенсивні кардіотренування, такі як швидка ходьба, легкий біг підтюпцем, біг або якийсь вид HIIT, можуть ефективно зменшити жир на животі, особливо жир біля внутрішніх органів, який є найнебезпечнішим жиром", – говорить Альварес, посилаючись на останні дослідження, присвячені цьому факту.

Британський фонд серця, наприклад, рекомендує аеробну активність і здорову дієту для спалювання жиру. Але, звичайно, якщо ми хочемо бути підтягнутими і здоровими, ми також повинні займатися силовими тренуваннями, щоб наше тіло було достатньо сильним у майбутньому. У тому числі і в основі.

Читай також Скільки насправді потрібно їсти яєць, щоб нарощувати м'язову масу

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.