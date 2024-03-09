Эти цели могут быть сосредоточены на эстетическом аспекте, например, на демонстрации стального пресса, как у супергероя Marvel или главного героя фильма "Ричер", но от них зависит гораздо больше.

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Как объясняют в центре Reto48, брюшной пресс необходим для того, чтобы держать нас в вертикальном положении, поскольку он является нашей опорой. Сильный живот поможет нам избежать боли в спине и даже травм тазового дна.

Распространенные мифы о работе над прессом

Итак, какие же мифы об упражнениях на пресс снижают эффективность твоих тренировок? Ну, одни из самых распространенных, наверное, никого не удивят. Нельзя работать больше, чтобы получить лучшие результаты, и нельзя пропускать определенные упражнения, считая, что другие уже достаточно поработали.

Как объясняет тренер Сара Альварес, миф о том, что необходимо работать над прессом 15 минут подряд, абсолютно неправдивый. Почему? Потому что "это нужно делать с перерывами и повторениями. 15 минут работы без отдыха лишь перенапрягают мышцы, и есть риск получить травму".



Не стоит долго выполнять упражнения на пресс / Фото serhiibobyk

Второе ошибочное мнение заключается в том, что нет необходимости делать специальные упражнения, потому что другие рутины или виды спорта уже заботятся об укреплении мышц. Эксперт комментирует, что "это правда, что даже ходьба привлекает мышцы живота, но если вы хотите иметь плоский живот, важно укреплять все мышцы живота, чередуя упражнения, которые укрепляют различные участки".

Эффективнее или лучше включать упражнения в тренировки для всего тела? Альварес объясняет, что, хотя этот совет не совсем неправдивый, его также не следует придерживаться дословно.

Мы должны активировать пресс во время всех наших упражнений, но как рекомендация мы можем сделать 2 дня специальных упражнений на пресс, выполняя 45-секундный круг на каждое упражнение и отдыхая 20 секунд, и делая 3 – 4 подхода,

– рекомендует тренер.

Наконец, есть и те, кто считает, что одних лишь силовых тренировок достаточно для уменьшения жира на животе, но кардио также необходимо.



Добавляй упражнения на пресс в свою тренировочную рутину / Фото Drobot Dean

"Интенсивные кардиотренировки, такие как быстрая ходьба, легкий бег трусцой, бег или какой-то вид HIIT, могут эффективно уменьшить жир на животе, особенно жир у внутренних органов, который является самым опасным жиром", – говорит Альварес, ссылаясь на последние исследования, посвященные этому факту.

Британский фонд сердца, например, рекомендует аэробную активность и здоровую диету для сжигания жира. Но, конечно, если мы хотим быть подтянутыми и здоровыми, мы также должны заниматься силовыми тренировками, чтобы наше тело было достаточно сильным в будущем. В том числе и в основе.

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