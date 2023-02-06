Ти не повіриш, але іноді менше може давати значно більше. Саме про це говорив Арнольд Шварценеггер. Він дав пораду для тих, хто прагне тренуватися та нарощувати свої м'язи. І вона тобі однозначно сподобається.

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Як наростити м'язи

За словами Шварценеггера, слід віддати перевагу тому, що тобі подобається. Тому, що приносило задоволення. Якщо це вкладається у підйом важкого заліза, то продовжуй. Якщо ж тобі подобаються інші дисципліни, то краще зробити фокус саме на них.

А от головним ключем до набору м'язової маси вважається досягнення "м'язової недостатності", доведення м'язів до межі. Тому перше, що ти повинен знати, – де твоя точка провалу. Крім того, слід пам'ятати про правильне та якісне виконання вправ. Якщо все робити чітко, то тобі не знадобиться виснажувати себе 50 повтореннями. Іноді достатньо буде меншої кількості, щоб отримати бажаний результат.



Знайди вправи, які подобаються тобі / Фото senivpetro

Акцент на якості виконання вправ

Друга за важливістю частина, як зауважив Шварценеггер, полягає у прогресивних тренуваннях або прогресивному навантаженні. Коли ти тренуєшся, м'язам буде потрібно більше, щоб досягнути успіху. Тому важливо поступово збільшувати інтенсивність. І мовиться не обов'язково про збільшення ваги.

Шварценеггер пояснює, що не варто зациклюватися на підвищенні ваги. Може бути і збільшення кількості повторень.

Приклад ефективності порад Шварценеггера можна побачити у Генрі Каввіла. У 2019 році актор розповідав, як готувався до зйомок "Відьмака". Він виявив, що виконання рухів з меншими гантелями було для нього таким же ефективним, як і перенесення більшої ваги.

Він повністю зосередився на вправах, починаючи з постави та згинання м'язів. Таким чином він залишався у формі для знімань. І ми побачили, наскільки круто він пропрацював свою фактуру.



Виконуй кожне повторення максимально якісно / Фото freepik

Водночас Шварценеггер також уточнив, що є певні типи вправ, де краще збільшити навантаження та зменшити кількість повторень. Це дозволить уникнути травм або поганих повторень, які не працюють. Зокрема, під час присідання, жиму або станової тяги.

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Резюмуємо поради від Шварценеггера. Якщо тобі подобається тягати залізо – тягай. Якщо ж ні, то шукай дисципліну для себе. Головне – знайти те, що подобається тобі. Те, що дозволяє працювати над власним тілом. І не забувати нарощувати навантаження, щоб не вийти на плато та не застрягнути на ньому.

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