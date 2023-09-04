Пристосуватися до нового середовища ніколи не буває легким. Пристосуватися до другої половинки у шлюбі або до родичів – це монументальне завдання, коли ми не хочемо зачепити почуття один одного і порушити прекрасний зв'язок між ними. Але певні ситуації вимагають гнучкості, щоб зберегти свою точку зору, коли ми не можемо сказати "Ні" прямо.

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Експерт зі стосунків, доктор Рахна Ханна Сінгх, розповідає, як ми можемо сказати "НІ" своїй дружині або родичам, не образивши їх.

Для початку будь єдиним зі своєю партнеркою, майте розуміння та емоційну близькість один з одним. А також зберігайте повагу один до одного і до своїх родичів. Обговорюйте питання будь-якого конфлікту між вами і батьками твоєї партнерки, дозволяй їй взяти ініціативу у свої руки та водночас намагайся відстоювати свою точку зору. Пояснюй, чому ти кажеш "НІ", і ухвалюй рішення на основі фактів.

Переконайся, що ти залишаєшся ввічливим, щоб ситуація не погіршилася. І поясни свою позицію, пам'ятаючи про свої кордони. Не критикуй їхню позицію прямо, натомість демонструй емоції та розуміння їхньої точки зору.

Час і середовище відіграють важливу роль у передачі чутливої інформації. Уникай обговорення спірних питань перед великою групою або під час сімейних зустрічей. Обирай тиху і приватну атмосферу, де ти можеш вести відкриту і чесну розмову. Перш ніж сказати "НІ", вислови емпатію до точки зору людини. Дай їй зрозуміти, що ти розумієш їхні бажання та і визнаєш їхні почуття. Це задасть тон поваги та розуміння, зробить їх більш сприйнятливими до твоєї точки зору.



Будь ввічливим і обирай більш інтимну атмосферу / Фото rawpixel

Замість того, щоб одразу відхиляти пропозицію, запропонуй альтернативні рішення, які більше відповідають твоїм уподобанням. Таким чином, ти не просто відкидаєш їхню ідею, а робиш активний внесок у пошук компромісу, який влаштує всіх. Формулюй свою відповідь, використовуючи "Я", а не "Ти". Такий підхід робить тебе відповідальним за свої почуття і думки та зменшує ймовірність того, що твоя відповідь прозвучить як обвинувачення. Наприклад, скажи: "Мені неприємна ця ідея, тому що..." замість "Ви помиляєтесь, пропонуючи це".

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Пам'ятай, що побудова міцних стосунків передбачає відкрите спілкування та компроміс. Хоча важливо відстоювати свою точку зору, підхід до таких ситуацій зі співчуттям і повагою значно полегшить підтримку здорових стосунків з дружиною та родичами.