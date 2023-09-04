Приспособиться к новой среде никогда не бывает легким. Приспособиться ко второй половинке в браке или к родственникам – это монументальная задача, когда мы не хотим задеть чувство друг друга и нарушить прекрасную связь между ними. Но некоторые ситуации требуют гибкости, чтобы сохранить свою точку зрения, когда мы не можем сказать "Нет" прямо.

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Эксперт по отношениям, доктор Рахна Ханна Сингх, рассказывает, как мы можем сказать "НЕТ" своей жене или родственникам, не обидев их.

Для начала будь единственным со своей партнершей, имейте понимание и эмоциональную близость друг с другом. А также сохраняйте уважение друг к другу и своим родственникам. Обсуждайте вопросы любого конфликта между вами и родителями твоей партнерши, позволяй ей взять инициативу в свои руки и в то же время старайся отстаивать свою точку зрения. Объясняй, почему ты говоришь "НЕТ", и принимай решение на основе фактов.

Убедись, что ты остаешься вежливым, чтобы ситуация не ухудшилась. И объясни свою позицию, помня о своих границах. Не критикуй их позицию прямо, демонстрируй эмоции и понимание их точки зрения.

Время и среда играют немаловажную роль в передаче чувствительной информации. Избегай обсуждения спорных вопросов перед группой или во время семейных встреч. Выбирай тихую и частную атмосферу, где ты можешь вести открытый и честный разговор. Прежде чем сказать "НЕТ", вырази эмпатию к точке зрения человека. Дай ей понять, что ты понимаешь их желания и признаешь их чувства. Это задаст тон уважения и понимания, сделает их более восприимчивыми к твоему мнению.



Будь вежливым и выбирай более интимную атмосферу / Фото rawpixel

Вместо того чтобы сразу отклонять предложение, предложи альтернативные решения, которые больше отвечают твоим предпочтениям. Таким образом, ты не просто отвергаешь их идею, а вносишь активный вклад в поиск компромисса, который устроит всех. Формулируй свой ответ, используя "Я", а не "Ты". Такой подход делает тебя ответственным за свои чувства и мысли и уменьшает возможность того, что твой ответ прозвучит как обвинение. Например, скажи: "Мне неприятна эта идея, потому что..." вместо "Вы ошибаетесь, предлагая это".

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Помни, что построение крепких отношений предполагает открытое общение и компромисс. Хотя важно отстаивать свою точку зрения, подход к таким ситуациям с сочувствием и уважением значительно облегчит поддержание здоровых отношений с женой и родственниками.