Перш за все, важливо визначити причину свого нещастя. Перше питання, яке варто поставити собі: що саме зараз доводить мене до межі? Можливо, це ситуація у стосунках, робота, рішення, які я прийняв у минулому?

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Ось чому ми пропонуємо тобі невеликий путівник, щоб визначити, що тримає тебе на межі. А також зібрали кілька порад, які допоможуть тобі відпустити море речей, що оселилися у твоїй голові.

Як відпустити кохання?

Відпускаємо колишнього партнера

Як одного разу сказав філософ Блез Паскаль, "серце має причини, які розум ігнорує". Після розриву може бути дуже важко перегорнути сторінку і відпустити. Нерозуміння, смуток, злість, ностальгія. Існує так багато сильних почуттів, які можуть перетворитися на нав'язливу ідею, якщо їх не контролювати. Найкраща порада, яку ми можемо вам дати – спілкуйтеся. Триматися за образу нездорово. Найефективніший спосіб вийти зі стосунків здоровим способом – обговорити це з людиною, про яку йдеться. Тоді ти зможеш зрозуміти причини, чому стосунки прийшли до такого різкого завершення.



Важливо завжди спілкуватися / Фото racool_studio

Якщо людина не хоче чути те, що ти хочеш сказати, другим найкращим варіантом є написання листа, який, звісно, ти не надішлеш. Цей засіб дозволить тобі донести свої слова без співрозмовника. Певною мірою втрату когось у вашому любовному житті можна порівняти з болем, спричиненим такою втратою, як смерть коханої людини. Необхідно пройти через період жалоби, щоб зцілитися від розриву і рухатися далі на самоті. Вся ця робота повинна також супроводжуватися фазою розуміння. Якщо ти перебуваєш у стані заперечення, буде важко рухатися далі. Тому запасися терпінням і спробуй зрозуміти причину розриву.

Вчимося відпускати заради стосунків

Коли ми говоримо про відпускання в коханні, ми також говоримо про напругу, яка може існувати в парі. Але це не ті тертя, які розпалюють полум'я, а ті, які його гасять. Багатьох суперечок можна було б уникнути, якби ти перестав зосереджуватися на деталях. Перший фактор, про який слід пам'ятати, – це те, що ти не завжди можеш все контролювати або обирати.

Життя з кимось, особливо коли у тебе є почуття до цієї людини, вимагає від тебе щодня докладати зусиль і забувати про свої недоліки. Друге, на нашу думку, – дозволяти собі перерви. У наш час життя швидкоплинне, і навіть якщо ти вдома, день ще не закінчився. Якщо тобі потрібно побути наодинці, це абсолютно нормально і зрозуміло. Повідом партнерку, що тобі потрібно трохи усамітнення, щоб розслабитися і відсторонитися від зовнішнього світу, поміркувати та змінити фокус. Твоє психічне здоров'я буде тобі за це вдячне.

На початку стосунків деяким людям може бути дуже важко відпустити і довіритися своєму партнеру. Але це дуже важливий етап. Головна порада, яку ми можемо тобі дати, – поміркувати про природу ваших стосунків, визначити, що ти шукаєш з кимось (і в комусь), і прислухатися до свого тіла, а також до свого серця.



Ти не завжди зможеш контролювати ситуацію / Фото senivpetro

Як відпускати на роботі?

Якщо при словах "робота" або "офіс" ти уявляєш стрес, виснаження і тиск, тобі варто спробувати ці методи, щоб відпустити те, що тебе напружує. У нашому житті робота відіграє дуже важливу роль і іноді може стати непосильною. Але наше психічне здоров'я має залишатися пріоритетом. Чи то страх невдачі, невпевненість у завтрашньому дні чи стосунки з колегами та начальством – робота приносить з собою багато страхів. Перший трюк, який варто спробувати, – це певна відстороненість від роботи. Ні, ти не можеш встигнути все, зробити все, досягти успіху в усьому. Ти повинен визнати цей факт, принаймні, якщо хочеш зберегти здоровий баланс. Для цього пам'ятай про таке:

Ти не можеш контролювати все.

Ти маєш межі, як і всі інші.

Ти не можеш змусити своїх колег бути продуктивними.

Скарги породжують негатив (у твоїй голові або в офісі).

Не все робиться так, як тобі хотілося б.

Ти не можеш відчувати пристрасть і задоволення від виконання всіх своїх завдань.

Поразка – це навчання

Твій мозок потребує відпочинку від роботи у вихідні та ввечері (і вранці теж).

Відпускати означає не боятися щось втратити, і це також стосується роботи. Якщо ти хочеш відпустити тиск, ти повинен прийняти те, що все зміниться, чи то твоя посада в компанії, чи просто твої звички в ній.

Незалежно від того, чи це проблеми у твоїх стосунках, проблеми у професійній діяльності, травми минулого або постійний стрес, який не дає тобі спати ночами, питання про те, як психологічно відпустити, в кінцевому підсумку, є справжнім питанням, яке має значення. Щоб вести здоровий спосіб життя, в якому ти перестанеш бути маріонеткою своєї тривоги, тобі потрібно застосувати на практиці низку порад. Ось основні з них, про які варто пам'ятати.



Не забувай турбуватися про себе / Фото jcomp

1. Не перевантажуй себе

Щоб допомогти своєму розуму, потрібно полегшити або принаймні структурувати свій розпорядок дня. Ти не завжди можеш робити все одночасно (здебільшого в цьому немає нічого поганого). Якщо ти не хочеш відчувати себе перевантаженим, тобі потрібно вміти визначати завдання, які можна виконати за певний проміжок часу. Те саме стосується соціального аспекту, який може захопити твоє життя, навіть якщо тобі цього не хочеться. Не перевантажуй себе зустрічами з друзями, якщо у тебе немає на це сил або часу.

2. Говори про свої почуття

Один з найкращих способів легко випустити пару – звернутися по допомогу, щоб виговоритися. Коли ситуація здається незрозумілою, ти не можеш знайти рішення або тебе турбує якась ідея, обговори її з кимось, кому ти довіряєш, або з професіоналом.

3. Перезаряджай свої батарейки

Кожна людина потребує перерви в житті, чи то професійна, соціальна чи любовна. Якщо ти відчуваєш потребу взяти тайм-аут, зроби це без вагань. Дефіцит енергії часто може бути причиною твого перевантаження.

4. Прийми себе

Стався до себе з розумінням. З якою б ситуацією ти не зіткнувся, прийми її. Прийми, що ти не можеш досягти успіху у виконанні певного завдання і що ти можеш пробачити собі щось, що ти зробив (або не зробив). Якщо ситуація здається безнадійною, вона може просто не бути такою. Тож перестань щодня ускладнювати собі життя і рухайся далі. Це ключ до відпускання.

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