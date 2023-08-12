Поцілунок – і під поцілунком ми маємо на увазі французький поцілунок, пристрасний поцілунок – зазвичай приходить після періоду очікування, сповненого поглядів, пестощів та обіймів. Він може виступати прелюдією до сексуальної зустрічі – тієї самої знаменитої прелюдії – стаючи потужним джерелом збудження і, чому б і ні, в деяких випадках, навіть оргазму.

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Поцілунок також може задовольнити або перевершити всі очікування. Кожна людина хоча б раз у житті мала можливість отримати неймовірний поцілунок. Такий, від якого мурашки біжать по спині, який змушує тремтіти від кінчиків пальців ніг до маківки голови, який змушує на кілька миттєвостей злетіти в повітря. На жаль, у когось також був досвід поцілунку, який від максимального збудження переходив до миттєвої незацікавленості або, в крайньому разі, навіть відштовхування.

Важливість поцілунків у парі

Інтимні та пристрасні поцілунки – центральна частина сексуального самовираження в романтичних стосунках. Окрім фізичного задоволення, поцілунки асоціюються зі збудженням, потягом і зв'язком у стосунках. Нещодавнє дослідження, проведене на вибірці з 1 605 дорослих, які перебували у тривалих стосунках, показало, що чим частіше люди цілувалися, тим більш позитивно вони відчували секс зі своїм партнером.



Поцілунки роблять стосунки гармонійнішими / Фото freepik

Конкретніше кажучи, це свідчило про більшу зацікавленість обох партнерів у сексі в парі, більшу залученість у сексуальне збудження і позитивний вплив на досягнення оргазму. Результат? Дослідження показало, що в цілому пари, які частіше цілувалися, були більш задоволені своїми стосунками.

Що робить поцілунок незабутнім?

З'ясувавши важливість поцілунків у сексуальному житті пари, постає питання, що робить поцілунок надзвичайним. Дослідження, опубліковане Кембридзьким університетом, дійшло висновку, що є чотири аспекти, які слід взяти до уваги, щоб оцінити, чи був поцілунок незабутнім, чи повною катастрофою.

Фізична якість поцілунку: у двох словах, це стосується того, як ти використовував язик, як ти рухав губами, як ти рухав руками, як ти нахиляв голову і, нарешті, чи приємно пахло з твого рота.

у двох словах, це стосується того, як ти використовував язик, як ти рухав губами, як ти рухав руками, як ти нахиляв голову і, нарешті, чи приємно пахло з твого рота. Партнер: Чи був зв'язок, щирий інтерес до людини, яку ти цілував? Це була незнайомка? Флірт? Хтось, з ким ти вже давно зустрічаєшся?

Чи був зв'язок, щирий інтерес до людини, яку ти цілував? Це була незнайомка? Флірт? Хтось, з ким ти вже давно зустрічаєшся? Де і коли відбувся поцілунок: Тут потрібно враховувати контекст поцілунку, як і коли це сталося: на відпочинку? У нічному клубі? На дивані під час кіносеансу? Після першого побачення?

Тут потрібно враховувати контекст поцілунку, як і коли це сталося: на відпочинку? У нічному клубі? На дивані під час кіносеансу? Після першого побачення? Твій емоційний досвід: Що ти відчував під час поцілунку? Ейфорію? Відторгнення? Залученість?

Найкращі поцілунки? Ті, де переважають почуття

Дослідники виявили, що найкращі поцілунки дарували партнеру, якого вважали значущим, важливим, тим, з ким люди вже мали стосунки і до кого їх сильно тягнуло. Партнери викликали емоції, схожі на любов, бажання і пристрасть, або асоціювалися з позитивними спогадами чи ситуаціями. Переважала не фізична механіка, а почуття, обставини та зв'язок з партнером.



Найкращі поцілунки з тими, кого ми вважаємо важливими у своєму житті / Фото freepik

Найгірші поцілунки? Ті, де фізична частина асоціюється з огидою

На противагу цьому, найгірші поцілунки були описані як фізично нестерпні: учасники описували їх з огидою, відстороненістю і навіть відразою. Наприклад, надмірна залученість язика або слини вважалися негативними моментами акту. Мало того, дослідження показало, як поцілунки можуть відігравати вирішальну роль у продовженні стосунків: близько 44% учасників втратили романтичний або сексуальний інтерес до людини через незабутній досвід поцілунку.

Чи поцілунки важливіші за секс?

Ти вважаєш, що секс є цінним у стосунках? Ти маєш рацію. Однак поцілунки – ще важливіші. Дослідники Х'юз і Крюгер виявили, що в довготривалих романтичних стосунках поцілунки – це прелюдія, яка готує ґрунт для сексу, тоді як обійми та слова – це клей, який склеює їх після зустрічі. Тому, щоб зберегти стосунки здоровими і живими, поцілунки є одним з найефективніших засобів, можливо, найефективнішим.

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Старе прислів'я говорить, що "один жест вартий тисячі слів", і у випадку з поцілунками воно цілком справедливе.