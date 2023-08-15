Прежде всего, важно определить причину своего несчастья. Первый вопрос, который стоит задать себе: что именно сейчас доводит меня до предела? Может быть, это ситуация в отношениях, работа, решения, которые я принял в прошлом?

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Вот почему мы предлагаем тебе небольшой путеводитель, чтобы определить, что держит тебя на грани. А также собрали несколько советов, которые помогут тебе отпустить море поселившихся в твоей голове вещей.

Как отпустить любовь?

Отпускаем бывшего партнера

Как однажды сказал философ Блез Паскаль, "сердце имеет причины, которые разум игнорирует". После разрыва может быть очень трудно пролистать страницу и отпустить. Непонимание, уныние, злоба, ностальгия. Есть так много сильных чувств, которые могут превратиться в навязчивую идею, если их не контролировать. Лучший совет, который мы можем вам дать – общайтесь. Держаться за оскорбление нездорово. Самый эффективный способ выйти из отношений здоровым способом – обсудить это с человеком, о котором идет речь. Тогда ты сможешь понять причины, почему отношения пришли к столь резкому завершению.



Важно всегда общаться / Фото racool_studio

Если человек не хочет слышать то, что ты хочешь сказать, вторым лучшим вариантом является написание письма, которое, конечно, ты не пошлешь. Это средство позволит тебе донести свои слова без собеседника. В какой-то степени потерю кого-то в вашей любовной жизни можно сравнить с болью, вызванной такой потерей, как смерть любимого человека. Необходимо пройти через период траура, чтобы исцелиться от разрыва и двигаться дальше в одиночестве. Вся эта работа должна сопровождаться также фазой понимания. Если ты находишься в состоянии отрицания, будет трудно двигаться дальше. Поэтому запасись терпением и попробуй понять причину разрыва.

Учимся отпускать ради отношений

Когда мы говорим об отпускании в любви, мы также говорим о напряжении, которое может существовать в паре. Но это не те трения, которые разжигают пламя, а те, которые его гасят. Многих споров можно было избежать, если бы ты перестал сосредотачиваться на деталях. Первый фактор, о котором следует помнить – это то, что ты не всегда можешь все контролировать или выбирать.

Жизнь с кем-то, особенно когда у тебя есть чувства к этому человеку, требует от тебя каждый день прилагать усилия и забывать о своих недостатках. Второе, по нашему мнению, – позволять себе перерывы. В наше время жизнь мимолетна, и даже если ты дома, день еще не закончился. Если тебе нужно побыть наедине, это совершенно нормально и понятно. Сообщи партнерше, что тебе нужно немного уединения, чтобы расслабиться и отстраниться от внешнего мира, поразмыслить и изменить фокус. Твое психическое здоровье будет тебе за это благодарно.

В начале отношений некоторым людям может быть очень тяжело отпустить и довериться своему партнеру. Но это очень важный этап. Главный совет, который мы можем тебе дать, – поразмышлять о природе ваших отношений, определить, что ты ищешь с кем-то (и в ком-то), и прислушиваться к своему телу, а также к своему сердцу.



Ты не всегда сможешь контролировать ситуацию / Фото senivpetro

Как отпускать на работе?

Если при словах "работа" или "офис" ты представляешь стресс, истощение и давление, тебе следует попробовать эти методы, чтобы отпустить то, что тебя напрягает. В нашей жизни работа играет очень важную роль и иногда может оказаться непосильной. Но наше психическое здоровье должно оставаться приоритетом. Будь то страх неудачи, неуверенность в завтрашнем дне или отношения с коллегами и начальством – работа приносит с собой много страхов. Первый трюк, который стоит попробовать, – это определенная отстраненность от работы. Нет, ты не можешь успеть все, сделать все, добиться успеха во всем. Ты должен признать этот факт, по крайней мере если хочешь сохранить здоровый баланс. Для этого помни о следующем:

Ты не можешь все контролировать.

Ты имеешь пределы, как и все остальные.

Ты не можешь заставить своих коллег быть продуктивным.

Жалобы рождают негатив (в твоей голове или в офисе).

Не все делается так, как тебе бы хотелось.

Ты не можешь ощущать страсть и удовольствие от выполнения всех своих задач.

Поражение – это обучение

Твой мозг нуждается в отдыхе от работы в выходные и вечером (и утром тоже).

Отпускать значит не бояться что-то потерять, и это тоже касается работы. Если ты хочешь отпустить давление, ты должен принять то, что все изменится, будь то твоя должность в компании или просто твои привычки в ней.

Независимо от того, это проблемы в твоих отношениях, проблемы в профессиональной деятельности, травмы прошлого или постоянный стресс, который не дает тебе спать по ночам, вопрос о том, как психологически отпустить, в конечном итоге, является настоящим вопросом, который имеет значение. Чтобы вести здоровый образ жизни, в котором ты перестанешь быть марионеткой своей тревоги, тебе нужно применить на практике ряд советов. Вот основные из них, о которых следует помнить.



Не забывай заботиться о себе / Фото jcomp

1. Не перегружай себя

Чтобы помочь своему разуму, нужно облегчить или хотя бы структурировать свой распорядок дня. Ты не всегда можешь делать все одновременно (по большей части в этом нет ничего плохого). Если ты не хочешь чувствовать себя перегруженным, тебе нужно уметь определять задачи, которые можно выполнить в течение определенного промежутка времени. То же касается социального аспекта, который может увлечь твою жизнь, даже если тебе этого не хочется. Не перегружай себя встречами с друзьями, если у тебя нет на это сил или времени.

2. Говори о своих чувствах

Один из самых лучших способов легко выпустить пару – обратиться за помощью, чтобы выговориться. Когда ситуация кажется непонятной, ты не можешь найти решение или тебя беспокоит какая-нибудь идея, обсуди ее с кем-то, кому ты доверяешь, или с профессионалом.

3. Перезаряжай свои батарейки

Каждый человек нуждается в перерыве в жизни, будь то профессиональный, социальный или любовный. Если ты чувствуешь потребность взять тайм-аут, сделай это без колебаний. Дефицит энергии часто может быть причиной твоей перегрузки.

4. Прими себя

Относись к себе с пониманием. С какой бы ситуацией ты ни столкнулся, прими ее. Прими, что ты не можешь добиться успеха в выполнении определенной задачи и что можешь простить себе что-то, что ты сделал (или не сделал). Если ситуация кажется безнадежной, она может просто не быть таковой. Так что перестань каждый день усложнять себе жизнь и двигайся дальше. Это ключ к отпуску.

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