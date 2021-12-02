Як не потрібно носити водолазку: поради для стильних чоловіків

А ось і зима постукала у двері. Тож можна сміливо витягати з шафи водолазку, щоб не лише виглядати стильно, а й тримати свою шию у теплі. А ми ж розповімо про кілька помилок, яких часто припускаються під час носіння цього елементу гардероба. Не роби так!

Чому нам так подобається водолазка? Тому що у ній нам завжди вдається виглядати елегантно. А ще це найбільш практичний і універсальний елемент гардероба у повсякденному житті. Його можна поєднувати практично з будь-чим. Але варто розуміти, що є кілька "але". На них ми зосередимо нашу увагу.

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1. Носиш надто тісну водолазку

Хоча зазвичай використовується крій, який ближчий до тіла, тобі слід уникати водолазок, які радше нагадують костюм для серфера. Вибирай светр, який підходить твоєму типу статури, щоб він дійсно підкреслював твої фізичні якості та не ставав лютим ворогом твого стилю.

Важливо: водолазка не має бути надто тугою, а також не висіти на тобі.



Водолазка має ідеально підходити тобі за розміром / Фото Tyler Nix

2. Носиш цупку білизні під водолазкою

В холодну пору року надзвичайно важлива багатошаровість. Саме вона дозволяє тобі не змерзнути. Але тут потрібно розуміти, що майка або футболка не повинні виднітися з-під водолазки. У цьому випадку краще віддавати перевагу тонким моделям, які не створюватимуть опуклостей.

В ідеалі зробити так, щоб водолазка була першим шаром, а вже поверх неї ти можеш, наприклад, одягнути сорочку. Стильно та тепло водночас.

3. Забудь про прикраси

Порада, яка перегукується з попереднім пунктом. Але у цьому випадку ми маємо на увазі всілякі ланцюжки. Уникай носіння масивних виробів під светрами з високим коміром, щоб уникнути опуклостей. Якщо ж ланцюжок висітиме на водолазці, то це може перекреслити усю формальність твого образу. Ба більше, ти можеш нагадувати італійського мафіозі.

Пам'ятай: у водолазці ти повинен виглядати охайно та максимально стримано.



Від носіння прикрас поверх водолазки краще відмовитися / Фото Karsten Winegeart

4. Надто багато шарів поверху

Ясна річ, що багатошаровість взимку потрібна. Але тут потрібно з розумом підійти до цього питання. Якщо ти накинеш надто багато одягу на себе, то може здатися, що ти просто занедужав. Тож краще обходитися додатковим шаром поверху водолазки. Максимум – двома.

Якщо ти вагаєшся, то безпрограшний варіант на всі випадки життя – сорочка, одягнута поверх водолазки. Стильно та максимально стримано.

5. Вибираєш надто товсті тканини

Найкраща водолазка та, яка не буде надто агресивно виділятися на твоєму тілі. Натомість варіанти з товстих тканин можуть здаватися надто масивними. І, якщо у тебе і так фактурне тіло, зробити його пропорції дещо викривленими. До того ж таку водолазку уже складно буде з чимось поєднувати, адже вона виступатиме самостійним елементом.

Проста й універсальна порада на всі часи: вибирай легку та тонку водолазку.



Віддай перевагу тонкій і легкій водолазці / Фото Mahdi Bafande

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти завжди будеш на висоті, коли одягаєш водолазку. І нехай жоден лютий мороз не буде тобі страшним!