Водолазка набуває шаленої популярності в холодну пору року. І тут немає нічого дивного, адже це тонкий светр, який має горловину. Тож від холоду захищений не лише твій тулуб, а горло. Ми на Men 24 розповімо тобі, як та з чим носити водолазки, аби виглядати максимально стильно!

Водолазку можна упевнено називати елементом базового чоловічого гардеробу. Тож поєднувати її можна практично з будь-чим. Men 24 ділиться з тобою порадами, які допоможуть носити водолазку та виглядати при цьому відмінно!

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1. Носи окремо

Одна з особливостей водолазки полягає в тому, що вона абсолютно самостійний елемент гардеробу. Це не означає, що ти маєш вийти з дому в трусах, водолазці та кросівках. Але можеш собі дозволити поєднати її з джинсами. І матимеш чудовий вигляд.

Якщо ти вирішив носити водолазку окремо, то потурбуйся про те, щоби вона була теплою. Під низ також одягни футболку, аби не мерзнути. Тим паче це дозволить зняти водолазку в приміщенні, якщо надто душно.



Можеш носити водолазку окремо / Фото MFS

2. Поєднуй з сорочкою

Такий варіант теж дуже популярний. Таке поєднання має плюс ще й у тому, що сорочку можна розстібнути, зробивши свій образ менш формальним.

Стилісти рекомендують носити водолазку з сорочкою не лише щодня, а й на роботу або не надто офіційні зустрічі. Щоправда, сорочка має бути з класичним комірцем, а також застібнута на всі ґудзики, крім двох верхніх.



Водолазку можна сміливо поєднувати з сорочкою / Фото pinterest

3. Замість сорочки на захід

Зовсім не обов'язково на світські заходи ходити у костюмах. По-перше, це не дуже зручно. По-друге, хороший костюм мають під тебе пошити. Тож ти можеш зробити хід конем – поєднати класичні брюки з водолазкою. І виглядатимеш у цьому випадку ти максимально стильно та почуватимешся комфортно.

Стилісти рекомендують у такому випадку віддавати перевагу пастельним кольорам водолазок. Вона не має надто сильно притягувати до себе увагу інших. Усе просто!



Носи водолазку замість сорочки на офіційний захід / Колаж 24 каналу

4. З діловим костюмом

Якщо твоя робота вимагає дотримування певного дрес-коду, то можеш поєднувати водолазку з сорочкою та діловим костюмом. Але пам'ятай про те, що така багатошаровість може стати причиною того, що ти надто активно пітнітимеш.

Стилісти рекомендують вибирати водолазку в тон костюма. Це дозволить не надто їй виділятися.



Водолазку можна поєднувати з діловим костюмом / Фото bowandtie

5. З кардиганом

Ще один крутий варіант поєднання – водолазка + кардиган. Так тобі буде не лише дуже тепло холодними осінніми днями. Ти ще й виглядатимеш максимально стильно. Ба більше, кардигани бувають різними, тож ти можеш експериментувати між образом лондонського денді та парубка, який в офісі залишив свій скейт.

Стилісти пропонують уникати вибору водолазки в тон кардигану. Це дозволить досягнути бажаного ефекту в багатошаровості.

Не бійся експериментувати. Поєднуй улюблені речі та почувайся максимально комфортно в тому, що носиш саме ти!

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