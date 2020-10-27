Як та з чим носити водолазку восени: поради для чоловіків
Водолазка набуває шаленої популярності в холодну пору року. І тут немає нічого дивного, адже це тонкий светр, який має горловину. Тож від холоду захищений не лише твій тулуб, а горло. Ми на Men 24 розповімо тобі, як та з чим носити водолазки, аби виглядати максимально стильно!
Водолазку можна упевнено називати елементом базового чоловічого гардеробу. Тож поєднувати її можна практично з будь-чим. Men 24 ділиться з тобою порадами, які допоможуть носити водолазку та виглядати при цьому відмінно!
Візьми на озброєння Як створити свій стиль: 7 порад для чоловіків
1. Носи окремо
Одна з особливостей водолазки полягає в тому, що вона абсолютно самостійний елемент гардеробу. Це не означає, що ти маєш вийти з дому в трусах, водолазці та кросівках. Але можеш собі дозволити поєднати її з джинсами. І матимеш чудовий вигляд.
- Якщо ти вирішив носити водолазку окремо, то потурбуйся про те, щоби вона була теплою. Під низ також одягни футболку, аби не мерзнути. Тим паче це дозволить зняти водолазку в приміщенні, якщо надто душно.
Можеш носити водолазку окремо / Фото MFS
2. Поєднуй з сорочкою
Такий варіант теж дуже популярний. Таке поєднання має плюс ще й у тому, що сорочку можна розстібнути, зробивши свій образ менш формальним.
- Стилісти рекомендують носити водолазку з сорочкою не лише щодня, а й на роботу або не надто офіційні зустрічі. Щоправда, сорочка має бути з класичним комірцем, а також застібнута на всі ґудзики, крім двох верхніх.
Водолазку можна сміливо поєднувати з сорочкою / Фото pinterest
3. Замість сорочки на захід
Зовсім не обов'язково на світські заходи ходити у костюмах. По-перше, це не дуже зручно. По-друге, хороший костюм мають під тебе пошити. Тож ти можеш зробити хід конем – поєднати класичні брюки з водолазкою. І виглядатимеш у цьому випадку ти максимально стильно та почуватимешся комфортно.
- Стилісти рекомендують у такому випадку віддавати перевагу пастельним кольорам водолазок. Вона не має надто сильно притягувати до себе увагу інших. Усе просто!
Носи водолазку замість сорочки на офіційний захід / Колаж 24 каналу
4. З діловим костюмом
Якщо твоя робота вимагає дотримування певного дрес-коду, то можеш поєднувати водолазку з сорочкою та діловим костюмом. Але пам'ятай про те, що така багатошаровість може стати причиною того, що ти надто активно пітнітимеш.
- Стилісти рекомендують вибирати водолазку в тон костюма. Це дозволить не надто їй виділятися.
Водолазку можна поєднувати з діловим костюмом / Фото bowandtie
5. З кардиганом
Ще один крутий варіант поєднання – водолазка + кардиган. Так тобі буде не лише дуже тепло холодними осінніми днями. Ти ще й виглядатимеш максимально стильно. Ба більше, кардигани бувають різними, тож ти можеш експериментувати між образом лондонського денді та парубка, який в офісі залишив свій скейт.
- Стилісти пропонують уникати вибору водолазки в тон кардигану. Це дозволить досягнути бажаного ефекту в багатошаровості.
Не бійся експериментувати. Поєднуй улюблені речі та почувайся максимально комфортно в тому, що носиш саме ти!
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