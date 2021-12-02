Почему нам так нравится водолазка? Потому что в ней нам всегда удается выглядеть элегантно. А еще это самый практичный и универсальный элемент гардероба в повседневной жизни. Его можно совмещать практически с чем угодно . Но следует понимать, что есть несколько "но". На них мы сосредоточим внимание.

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1. Носишь слишком тесную водолазку

Хотя обычно используется крой, который ближе к телу, тебе следует избегать водолазок, скорее напоминающих костюм для серфера. Выбирай свитер, который подходит твоему типу телосложения, чтобы он действительно подчеркивал твои физические качества и не становился свирепым врагом твоего стиля.

Важно: водолазка не должна быть слишком тугой, а также не висеть на тебе.



Водолазка должна идеально подходить тебе по размеру / Фото Tyler Nix

2. Носишь плотное белье под водолазкой

В холодное время года очень важна многослойность. Именно она позволяет тебе не замерзнуть. Но здесь нужно понимать, что майка или футболка не должны виднеться из-под водолазки. В этом случае лучше отдавать предпочтение тонким моделям, не создающим выпуклостей.

В идеале сделать так, чтобы водолазка была первым слоем, а поверх нее ты можешь, например, надеть рубашку. Стильно и тепло одновременно.

3. Забудь об украшениях

Совет, который перекликается с предыдущим пунктом. Но в этом случае мы подразумеваем всевозможные цепочки. Избегай ношения массивных изделий под свитерами с высоким воротником во избежание выпуклостей. Если же цепочка будет висеть на водолазке, это может перечеркнуть всю формальность твоего образа. Более того, ты можешь напоминать итальянского мафиози.

Помни: в водолазке ты должен выглядеть аккуратно и максимально сдержанно.



От ношения украшений поверх водолазки лучше отказаться / Фото Karsten Winegeart

4. Слишком много слоев сверху

Понятно, что многослойность зимой нужна. Но здесь нужно с умом подойти к этому вопросу. Если ты накинешь слишком много одежды на себя, может показаться, что ты просто заболел. Так что лучше обходиться дополнительным слоем поверх водолазки. Максимум – двумя.

Если ты сомневаешься, то беспроигрышный вариант на все случаи жизни – рубашка, надетая поверх водолазки. Стильно и максимально сдержанно.

5. Выбираешь слишком толстые ткани

Лучшая водолазка та, которая не будет слишком агрессивно выделяться на твоем теле. Вместо этого варианты из толстых тканей могут казаться слишком массивными. И если у тебя и так фактурное тело, сделать его пропорции несколько искривленными. К тому же такую ​​водолазку уже сложно будет с чем-либо совмещать, ведь она будет выступать самостоятельным элементом.

Простой и универсальный совет на все времена: выбирай легкую и тонкую водолазку.



Отдавай предпочтение тонкой и легкой водолазке / Фото Mahdi Bafande

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