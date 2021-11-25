Тобі потрібно не лише серйозно підійти до вибору пуховика, а й не забувати про догляд за ним. Ми на Men 24 пройдемося найпоширенішими помилками, яких припускаються більшість чоловіків. Не роби так.

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1. Жертвуєш якістю, щоб зекономити

Ці куртки зазвичай наповнені утеплювачем. І, як уже зрозуміло, це може бути будь-який пух. Тож ти просто зобов'язаний звернути увагу на моделі, які вирізняються якістю. Важливий кожен шов, щоб пух не вилазив щодня. Важлива рівномірність розподілу цього самого пуху, щоб не було зон, в яких ти мерзнутимеш.

Переконайся, що куртка міцна та довговічна. Якщо ж ти захочеш зекономити, то є всі шанси, що вона переживе лише один сезон, після чого потрібно буде купувати нову.

2. Не дбаєш про пропорції

Ти ж не хочеш виглядати, наче людина Мішлен або зефір з фільмів "Мисливці за привидами". Якщо ти не збираєшся у ній кататися на лижах, краще віддавати перевагу тоншим моделям. Вони не лише підкреслюватимуть твою статуру, а й дозволять не мерзнути в люті морози.

Більшість пуховиків розраховані на певний температурний режим. Цілком імовірно, що дуті моделі передбачають морози до 50 градусів, але для повсякденного носіння такої теплої куртки тобі точно не потрібно.



Пуховик не повинен бути надто великим і об'ємним / Фото Thom Holmes

3. Не вибираєш правильний колір

Немає нічого поганого в тому, щоб обирати модель кислотного кольору. Але краще все ж віддати перевагу пастельним відтінкам. Хоча, тут усе залежить від того, як і куди ти ходитимеш у пуховику.

Єдине, від чого ми відмовляємо на всі 100 відсотків, – білий пуховик. На жаль, зима в Україні дуже нестабільна. Тож у тебе є дуже високі шанси, що чисту куртку заляпають болотом не надто ввічливі водії, які проїжджають повз.

4. Неправильно комбінуєш

Пуховик, як правило, привертає до себе максимум уваги. Тож ми рекомендуємо поєднувати його з базовим одягом. А то може виникати думка, що ти спробував одягнути усе найкраще зразу. Також варто уникати шапок з хутром (хіба ти вибираєшся на Аляску) й блискучих матеріалів.

Пам'ятай про те, що пуховик – більше елемент спортивного стилю. Тож не всі моделі можуть бути доречними, наприклад, з костюмом.

5. Не пери його пральній машині

Навіть якщо ти думаєш, що це міцна куртка і не такий уже й делікатний матеріал, прати пуховик у пральній машині не варто. Вона може втратити форму, а її наповнення – зовнішній вигляд.

Краще занести пуховик до хімчистки. У цьому випадку в тебе значно вищі шанси забрати куртку не лише чистою, а й цілою.



Пуховик краще занести до хімчистки / Фото Nathan Dumlao

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти зможеш не лише обрати якісний пуховик, а й правильно носити його взимку. Нехай він зігріває тебе, а також підкреслює твій стиль.