Тебе нужно не только серьезно подойти к выбору пуховика, но и не забывать об уходе за ним. Мы на Men 24 пройдемся по самым распространенным ошибкам, которые допускают большинство мужчин. Не поступай так.

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1. Жертвуешь качеством, чтобы сэкономить

Эти куртки обычно наполнены утеплителем. И, как понятно, это может быть любой пух. Так что ты просто обязан обратить внимание на модели, которые отличаются качеством. Важен каждый шов, чтобы пух не вылезал каждый день. Важна равномерность распределения этого самого пуха, чтобы не было зон, в которых ты будешь мерзнуть.

Убедись, что куртка крепкая и долговечная. Если же ты захочешь сэкономить, то есть все шансы, что она переживет всего один сезон, после чего нужно будет покупать новую.

2. Не заботишься о пропорциях

Ты же не хочешь выглядеть, как человек Мишлен или зефир из фильмов "Охотники за привидениями". Если ты не собираешься в ней кататься на лыжах, лучше отдавать предпочтение более тонким моделям. Они не только будут подчеркивать твое телосложение, но и позволят не мерзнуть в лютые морозы.

Большинство пуховиков рассчитаны на определенный температурный режим. Вполне вероятно, что дутые модели предполагают морозы до 50 градусов, но для повседневной носки такой теплой куртки тебе точно не нужно.



Пуховик не должен быть слишком большим и объемным / Фото Thom Holmes

3. Не выбираешь правильный цвет

Нет ничего плохого в том, чтобы выбирать модель кислотного цвета. Но лучше все же отдать предпочтение пастельным оттенкам. Хотя, здесь все зависит от того, как и куда ты будешь ходить в пуховик.

Единственное, от чего мы отказываем на все 100 процентов – белый пуховик. К сожалению, зима в Украине очень нестабильна. Так что у тебя есть очень высокие шансы, что чистую куртку заляпают болотом не слишком вежливые проезжающие мимо водители.

4. Неправильно комбинируешь

Пуховик, как правило, привлекает к себе максимум внимания. Поэтому мы рекомендуем совмещать его с базовой одеждой. А то может возникнуть мысль, что ты попытался одеть все самое лучшее сразу. Также следует избегать шапок с мехом (разве ты выбираешься на Аляску) и блестящих материалов.

Помни, что пуховик – больше элемент спортивного стиля. Поэтому не все модели могут быть уместны, например, с костюмом.

5. Не стирай его стиральной машине

Даже если ты думаешь, что это крепкая куртка и не такой уж деликатный материал, стирать пуховик в стиральной машине не стоит. Она может потерять форму, а ее наполнение – внешний вид.

Лучше занести пуховик в химчистку. В этом случае у тебя гораздо более высокие шансы забрать куртку не только чистой, но и целой.



Пуховик лучше занести в химчистку / Фото Nathan Dumlao

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