На допомогу тобі прийдуть ці поради. Вони здебільшого стосуються перегляду фільмів вдома, але корисними будуть і для тих, хто вирушає до кінотеатрів. Гайда разом знайомитися з хитрощами, які дозволять уникнути кумедних моментів, коли ти засинаєш у найбільш невідповідний момент.

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1. Уникай міцних напоїв

Арік Пратер, професор психіатрії та поведінкових наук Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, вказує на снодійну дію алкоголю.

Якщо ти випиваєш зайвий келих вина, щоб глянути фільм ввечері, краще, щоб трилер не дав тобі заснути,

– зауважив він.

2. Уникай піци

Велика, жирна піца, ймовірно, не ідеальний варіант, якщо ти хочеш бути пильним під час перегляду фільму.



Віддай перевагу легким снекам під час перегляду фільмів / Фото prostooleh

"Твоє тіло має таку реакцію розслаблення, яка може статися після того, як ти з'їдаєш важку їжу. Я рекомендую замість цього погодитися на меншу їжу та вибрати, наприклад, дошку з м'ясною нарізкою", – каже психолог з питань безсоння Брітні Джонс.

3. Твій диван може бути надто затишним

"Якщо тобі подобається дрімати на тому самому дивані, де ти намагаєшся дивитися фільм, твоє тіло може бути навчене визнавати це місце улюбленим для відпочинку", – додає Джонс.

4. Ліжко – не найкраще місце

Як би спокусливо це не звучало, твоє ліжко, мабуть, найгірше місце у домі для перегляду фільмів.

Тож ми хочемо спробувати зробити ліжко святилищем сну. Сну та сексу,

– підкреслює Пратер.

Важко дотримуватися звичайного графіка сну? Тоді кіно вечорами в ліжку – не вихід.

5. Подолай загальний дефіцит сну

Якщо людина недосипає, а потім хоче дивитися фільм увечері? Ви можете навіть не встигнути проглянути 30 хвилин,

– зауважує Джонс.

Вона пропонує спробувати відпочити напередодні ввечері й усунути основні причини твого недосипання.



Насолоджуйся фільмами, якщо подолав дефіцит сну / Фото Drazen Zigic

6. Тримай пульт поруч

Прискорюй тік крові, роблячи часті перерви під час перегляду фільму, а не лише тоді, коли тобі потрібно до вбиральні. Якщо ти відчуваєш, що збираєшся заснути, можливо, настав час натиснути паузу. Встань, пройдися до кухні, випий склянку води.

7. Дозволь собі заснути

"Я б не намагалася не спати. Дайте своєму тілу те, що йому, очевидно, відчайдушно потрібно", – наголосила експертка зі сну Центру хронобіології у Швейцарії, Крістін Блюм.

І вона дуже і дуже права. Якщо ти виснажений після робочого тижня, то скоротити кіновечір – не найгірша ідея.

8. Звернися до лікаря

"Зазвичай засинання під час перегляду фільмів може бути ознакою недіагностованого апное уві сні. Якщо це відбувається постійно та в інших ситуаціях, особливо вдень після нічного сну, який ви вважаєте нормальним", – каже Пратер.

У такому випадку варто звернутися по допомогу лікаря. Можливо, тобі знадобиться лікування.

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Якщо обирати між сном і переглядом фільмів, то ми наполегливо рекомендуємо обирати перше. Турбуйся про свій відпочинок. Якщо ти приділятимеш достатньо уваги відновленню, то це дозволить тобі і бути продуктивним упродовж усього дня, і не засинати під час перегляду фільмів і серіалів.