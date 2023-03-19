На щастя, з усім можна впоратися. Візьми на озброєння ці кілька порад, якими ми поділимося далі. По-перше, ти зможеш зберегти теплі та затишні стосунки з рідними. По-друге, не зруйнувати свій шлюб або наявні стосунки. Як ти вже зрозумів, кейс з тещею – лиш один з варіантів. Їх насправді може бути більше.

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1. Встанови кордони

Якщо поведінка тещі або когось з рідних турбує тебе, важливо чітко визначити межі. Повідом її про те, що ти вважаєш неприйнятним. І поясни наслідки, які можуть бути, якщо теща продовжить це робити надалі. Але важливо збагнути, що під час цього не варто грубіянити, хамити або кричати. Просто поясни, що ти хотів би спокійно провести час у її товаристві, і що було б непогано, якби ви поважали простір один одного.



Важливо встановити особисті межі / Фото benzoix

2. Уникайте тригерів

Якщо ти знаєш, що певні теми чи ситуації можуть роздратувати родичів, намагайся їх уникати. Наприклад, якщо мовиться про релігію або інші теми, які можуть стати причиною кількагодинних дискусій. Те ж стосується тем, на які ти не хочеш говорити. Можеш увічливо переводити на інші або відповісти, що наразі не готовий про це говорити.

3. Зберігай спокій

Легко піддатися емоціям, коли маєш справу з надокучливим родичем. Але тобі варто намагатися зберігати спокій. Зроби глибокий вдих або відійди на кілька хвилин. Це дозволить тобі заспокоїтися та знизити градус напруги. Лише після цього можна повертатися до розмови.

4. Практикуй емпатію

Іноді люди поводяться дратівливо, тому що вони борються з чимось у своєму житті. Спробуй поставити себе на місце тієї ж тещі. Це дозволить зрозуміти, що могло змусити її так поводитися. Знаєш, не дарма ж кажуть, що злій людині треба дати цукерочку. Вона допоможе зробити життя бодай трішки солодшим.

5. Звернися по підтримку

Якщо ситуація стає занадто складною, щоб впоратися з нею самотужки, звернися по підтримку. Її можна отримати від інших членів сім'ї або ж терапевта. Наявність когось, з ким можна поговорити, може допомогти тобі опрацювати свої почуття та розробити стратегію подолання негативних емоцій.



Не виключено, що знадобиться підтримка фахівця / Фото Drazen Zigic

Спочатку слід поговорити з дружиною, якщо мовиться про тещу, або ж батьками, якщо – про інших родичів. Вони можуть дати слушну пораду, адже знають і тебе, і рідних.

Варте уваги Секрет міцних і щасливих стосунків криється у цих 5 хитрощах: спробуй їх негайно

Підтримувати хороші стосунки з родичами важливо. Так, вони необов'язково мають бути міцними. Так, це не завжди легко реалізувати. Але тобі варто постаратися. Ми в тебе віримо.